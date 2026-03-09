Сколько доплачивают до пенсии УБД в 2026 году

УБД могут получать различные выплаты и льготы от государства

Участники боевых действий получают ежемесячную надбавку к пенсии в размере 25% прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, а также адресную выплату на проживание в 40 гривен в месяц.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Кроме базовой надбавки для ветеранов действует правило минимального пенсионного обеспечения. Совокупный размер пенсии вместе с доплатами не может быть ниже 210% прожиточного минимума.

Если рассчитанная пенсия не дотягивает до предела, государство компенсирует разницу путем дополнительных начислений.

Участники боевых действий могут воспользоваться правом на ранний выход на пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста. Это право закреплено в профильном пенсионном законодательстве.

Для мужчин минимальный пенсионный возраст может составлять 55 лет при наличии требуемого страхового стажа.

Для женщин только 50 лет при условии выполнения требований по продолжительности страхового периода.

В то же время, ключевую роль играет не только право на досрочную пенсию, но и параметры ее расчета. Сумма выплаты определяется индивидуально в зависимости от страхового стажа и официального дохода, с которого уплачивались взносы.

В Украине УБД имеют гарантированное законом право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель.