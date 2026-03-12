- Дата публикации
Сколько лет нужно хранить квитанции об оплате коммуналки
Квитанции подтверждают факт оплаты и помогают защитить права потребителей в конфликтных ситуациях с поставщиками.
Украинцам рекомендуют хранить документы за электроэнергию, газ, воду и другие жилищно-коммунальные услуги в течение пяти лет.
Об этом пишет портал «Бесплатной юридической помощи».
Юристы подчеркивают, что сохранение платежных документов — это не формальность, а реальный метод защиты средств и прав потребителя.
Платежные документы особенно необходимы:
в случае ошибок в начислениях после смены тарифов, когда суммы в платежках неверные
в случае технических сбоев в базах поставщиков, когда информация о платежах теряется или отображается неправильно
из-за человеческого фактора — неточности работников или их недобросовестные действия часто приводят к появлению фиктивных долгов
Нужно ли хранить электронные квитанции
Специалисты отмечают, что электронные квитанции, полученные во время онлайн-оплаты через банки, обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Суды признают их подтверждением оплаты.
Важно, чтобы электронный документ содержал все необходимые реквизиты:
сумму и дату платежа
данные получателя средств
подтверждение банка в цифровом формате
Если у бумажного документа нет печати, специалисты советуют обратиться в банк для получения официального подтверждения с подписью и штампом. Также можно заказать выписку из банка, содержащую все произведенные платежи за конкретный период.
Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила оплаты коммунальных услуг. Согласно новым нормам, во время действия военного положения и в течение одного года после его окончания пострадавшие потребители освобождаются от платы за управление многоквартирным домом. Эта льгота касается объектов, поврежденных настолько, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.