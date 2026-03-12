Сколько лет нужно хранить квитанции об оплате коммуналки

Квитанции спасают от переплат / © УНИАН

Украинцам рекомендуют хранить документы за электроэнергию, газ, воду и другие жилищно-коммунальные услуги в течение пяти лет.

Об этом пишет портал «Бесплатной юридической помощи».

Юристы подчеркивают, что сохранение платежных документов — это не формальность, а реальный метод защиты средств и прав потребителя.

Платежные документы особенно необходимы:

в случае ошибок в начислениях после смены тарифов, когда суммы в платежках неверные

в случае технических сбоев в базах поставщиков, когда информация о платежах теряется или отображается неправильно

из-за человеческого фактора — неточности работников или их недобросовестные действия часто приводят к появлению фиктивных долгов

Нужно ли хранить электронные квитанции

Специалисты отмечают, что электронные квитанции, полученные во время онлайн-оплаты через банки, обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Суды признают их подтверждением оплаты.

Важно, чтобы электронный документ содержал все необходимые реквизиты:

сумму и дату платежа

данные получателя средств

подтверждение банка в цифровом формате

Если у бумажного документа нет печати, специалисты советуют обратиться в банк для получения официального подтверждения с подписью и штампом. Также можно заказать выписку из банка, содержащую все произведенные платежи за конкретный период.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила оплаты коммунальных услуг. Согласно новым нормам, во время действия военного положения и в течение одного года после его окончания пострадавшие потребители освобождаются от платы за управление многоквартирным домом. Эта льгота касается объектов, поврежденных настолько, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.