Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Украине: анализ по городам

Чтобы купить квартиру в Киеве или Ужгороде, придется откладывать всю зарплату рекордные 9 лет. Однако в Украине есть областной центр, где стать владельцем желанного жилья можно в четыре раза быстрее.

Об этом идет речь в материале портала «УНИАН», созданном на основе аналитического отчета платформы OLX.

Сколько лет нужно собирать на квартиру в разных городах

По данным аналитиков, дольше всего копить деньги на покупку однокомнатного жилья придется жителям столицы, а также западных областных центров. Полный список городов по времени, необходимому для накопления средств, выглядит так:

9 лет — Киев и Ужгород;

8 лет — Черновцы и Львов;

7 лет — Одесса, Житомир, Луцк, Тернополь, Винница, Ровно;

6 лет — Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск;

5 лет — Кропивницкий, Днепр, Чернигов, Хмельницкий;

4 года — Сумы и Харьков;

3 года — Херсон и Николаев;

2 года — Запорожье.

Самые дорогие и дешевые города Украины по цене на жилье

В пятерку областных центров с высокой стоимостью недвижимости вошли Киев, Ужгород, Львов, Ровно и Черновцы.

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и Херсоне. Согласно отчету OLX, в трех последних городах — Николаеве, Запорожье и Херсоне — средняя рыночная стоимость однокомнатного жилья составляет менее чем 1 миллион гривен.

Напомним, в Украине стартует экспериментальный пилотный проект по строительству социального жилья, который должен коренным образом изменить подход к обеспечению жильем уязвимых слоев населения.

