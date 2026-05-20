- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Украине: анализ по городам
В Украине назвали, где квартиру можно купить за 2 года, а где — за 9.
Чтобы купить квартиру в Киеве или Ужгороде, придется откладывать всю зарплату рекордные 9 лет. Однако в Украине есть областной центр, где стать владельцем желанного жилья можно в четыре раза быстрее.
Об этом идет речь в материале портала «УНИАН», созданном на основе аналитического отчета платформы OLX.
Сколько лет нужно собирать на квартиру в разных городах
По данным аналитиков, дольше всего копить деньги на покупку однокомнатного жилья придется жителям столицы, а также западных областных центров. Полный список городов по времени, необходимому для накопления средств, выглядит так:
9 лет — Киев и Ужгород;
8 лет — Черновцы и Львов;
7 лет — Одесса, Житомир, Луцк, Тернополь, Винница, Ровно;
6 лет — Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск;
5 лет — Кропивницкий, Днепр, Чернигов, Хмельницкий;
4 года — Сумы и Харьков;
3 года — Херсон и Николаев;
2 года — Запорожье.
Самые дорогие и дешевые города Украины по цене на жилье
В пятерку областных центров с высокой стоимостью недвижимости вошли Киев, Ужгород, Львов, Ровно и Черновцы.
Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и Херсоне. Согласно отчету OLX, в трех последних городах — Николаеве, Запорожье и Херсоне — средняя рыночная стоимость однокомнатного жилья составляет менее чем 1 миллион гривен.
Напомним, в Украине стартует экспериментальный пилотный проект по строительству социального жилья, который должен коренным образом изменить подход к обеспечению жильем уязвимых слоев населения.