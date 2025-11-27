Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве: подробности

Киев / © Pixabay

На однокомнатную квартиру теперь придется откладывать среднюю зарплату в течение 7,7 года вместо 8,3 прошлогодних, что свидетельствует о росте доступности жилья на 7-10%.

Об этом говорится в аналитике ЛУН.

Они зафиксировали, что на столичном вторичном рынке за год цены на квартиры действительно выросли:

Однокомнатные квартиры: +10%, средняя цена — 66 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры: +7,4%, средняя цена — 105 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры: +9,5%, средняя цена — 150 тысяч долларов.

Однако, несмотря на подорожание, для покупателей жилье стало более доступным. Количество средних столичных зарплат, которые нужно отложить на покупку «средней» квартиры, уменьшилось во всех категориях, повысив общую доступность жилья на 7-10%.

Сколько лет зарплаты нужно на квартиру

По подсчетам аналитиков:

На 1-комнатную квартиру сейчас нужно 7,7 года (в прошлом году было 8,3 года).

На 2-комнатную квартиру — 12 лет (в прошлом году было 13,2 года).

На 3-комнатную квартиру — 17,6 года (в прошлом году было 19 лет).

Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский объясняет: «Абстрактные миллионы гривен за квартиру мало что говорят о реальной доступности жилья, поэтому мы измеряем ее в годах зарплаты для самых популярных профессий».

Кто заработает быстрее

Быстрее всего накопить на квартиру могут представители рабочих специальностей. По данным Work.ua, средняя зарплата автослесарей и плиточников составляет 52,5 тыс. грн., поэтому на однокомнатную квартиру они могли бы заработать за 4,4 года (если откладывать всю сумму).

Дольше всего работать на собственную квартиру придется:

Уборщикам — 13,4 года.

Охранникам — 10,5 года.

Няням — 10,1 года.

Такой расчет позволяет оценить динамику рынка и реальное изменение доступности жилья в Киеве.

Напомним, с 1 декабря государство запускает новое направление «Восстановление», позволяющее украинцам с временно оккупированных территорий получить ваучер на 2 млн грн для покупки жилья. Подать заявку сначала можно будет только через Действие, а рассмотрение обращений будут осуществлять комиссии по месту жительства ВПЛ.

Программа рассчитана на тех, кто потерял дом из-за оккупации, не имеет другого жилья на подконтрольной территории и ранее не получал государственную помощь на приобретение жилья. Выплаты будут поступать непосредственно продавцу, а сам ваучер будут оформлять в цифровом формате.