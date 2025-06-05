Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Украине

Самое дорогое жилье в столице / © Pixabay

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Украинцу, чтобы купить собственное жилье, нужно откладывать всю свою зарплату в течение 5-7 лет. Однако в некоторых городах этот срок может сократиться до двух лет.

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Эксперты подсчитали, сколько лет понадобится жителям областных центров Украины, чтобы накопить однокомнатную квартиру. Для расчета использовали медианные зарплаты и средние цены на жилье на вторичном рынке по состоянию на апрель 2025 года.

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В среднем по стране на покупку квартиры нужно 5-7 лет без дополнительных затрат. Эти данные позволяют оценить реальную доступность жилья в разных регионах.

Самая доступная недвижимость — в прифронтовых городах, где из-за боевых действий цены остаются самыми низкими:

в Херсоне на квартиру можно заработать менее чем за 2 года

в Запорожье, Николаеве и Сумах — за 2-3 года

Наименее доступными остаются крупные города:

Киев — почти 10 лет откладывать зарплату

Львов и Винница — примерно 8 лет

В Ужгороде, несмотря на высокую стоимость аренды, приобрести собственную квартиру можно, отложив зарплату за шесть лет. В Харькове и Днепре, где раньше был живой рынок недвижимости, на жилье понадобится менее четырех лет доходов.

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Ранее сообщалось, что цены на аренду квартир в Украине продолжают расти во время полномасштабной войны. Наибольший прирост за последние полгода произошел в Одессе — на 45%. Также ощутимо возросла стоимость жилья в Днепре, Киеве и западных областях.

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Ужгород, если рассматривать однокомнатные квартиры.