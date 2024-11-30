Сколько лет нужно собирать на жилье в Украине: данные по Киеву, Львову, Харькову и другим городам

Несмотря на полномасштабную войну, вопрос купли-продажи жилья в Украине не теряет актуальности. Но цена этого вопроса – просто космическая! Кое-где, чтобы приобрести собственную квартиру, украинцам нужно откладывать всю свою зарплату в течение 10 лет!

Потому украинцы все чаще покупают недвижимость в странах Европы. Говорят, в некоторых купить жилье будет проще, чем в Украине. Все подробности – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Покупка жилья в Украине – где дороже всего

Покупка жилья в Украине во время военных действий продолжает оставаться несбыточной мечтой для многих граждан страны. Для того чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно в среднем откладывать всю зарплату от 2 до 10 лет – в зависимости от города, в котором присматриваешь жилье. К таким выводам пришли эксперты ЛУН и Work.ua на основе своих подсчетов.

Самое дорогое жилье в Украине сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде. Там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 1500, 1470 и 1270 долларов соответственно.

В пятерку городов с самой дорогой недвижимостью также входят Винница и Луцк. Стоимость "квадрата" жилья там составляет 1110 и 1040 долларов соответственно.

Итак, чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:

Львов – за 10 лет на однокомнатную квартиру (цена 65 тыс. долларов), 13,7 года – двухкомнатную (89 тыс. долларов), 17,2 года – трехкомнатную (112 тыс. долларов);

– за 10 лет на однокомнатную квартиру (цена 65 тыс. долларов), 13,7 года – двухкомнатную (89 тыс. долларов), 17,2 года – трехкомнатную (112 тыс. долларов); Киев – за 8,3 года на однокомнатную квартиру (60 тыс. долларов), двухкомнатную – 13 лет (94 тыс. долларов), трехкомнатную – 18,7 года (135 тыс. долларов);

– за 8,3 года на однокомнатную квартиру (60 тыс. долларов), двухкомнатную – 13 лет (94 тыс. долларов), трехкомнатную – 18,7 года (135 тыс. долларов); Ужгород – за 8,9 лет на однокомнатную квартиру (55 тыс. долларов), на двухкомнатную – 13,4 года (83 тыс. долларов), трехкомнатную – 16, 4 года (102 тыс. долларов);

– за 8,9 лет на однокомнатную квартиру (55 тыс. долларов), на двухкомнатную – 13,4 года (83 тыс. долларов), трехкомнатную – 16, 4 года (102 тыс. долларов); Луцк – за 8,6 лет на однокомнатную (46 тыс. долларов), на двухкомнатную – 10,7 года (57 тыс. долларов), трехкомнатную – 12,2 года (65 тыс. долларов);

– за 8,6 лет на однокомнатную (46 тыс. долларов), на двухкомнатную – 10,7 года (57 тыс. долларов), трехкомнатную – 12,2 года (65 тыс. долларов); Винница – за 8,2 года на однокомнатную (45 тыс. долларов), на двухкомнатную – 11,8 года (65 тыс. долларов), трехкомнатную – 13 лет (72 тыс. долларов).

К слову, за последние полгода во Львове стоимость недвижимости на вторичном рынке подорожала на 5%, в Ужгороде – на 3%. В Киеве же недвижимость неожиданно подешевела на 3%, в Виннице – на 2%. В Луцке цена за этот период не менялась.

Где самая дешевая недвижимость в Украине

Дешевле всего сейчас недвижимость стоит в Херсоне, Запорожье и Харькове, что обусловлено близостью линии фронта и частотой российских атак. Также в список городов с самой дешевой недвижимостью вошли Сумы и Николаев. Отметим, что для анализа не учитывались временно оккупированные территории.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Херсоне, Запорожье и Харькове в среднем стоит 450, 500 и 590 долларов соответственно. Цены в Харькове за последние полгода снизились на 13%, в Запорожье – на 15%, в Херсоне остались неизменными.

Квадратный метр жилой площади в Сумах и Николаеве стоит 600 долларов, при этом в Сумах за последние полгода цена упала на 8%, а в Николаеве выросла на 2%.

Чтобы купить квартиру, придется откладывать всю зарплату:

Херсон – за 2,8 года на однокомнатную квартиру (15 тыс. долларов), данных о двухкомнатных квартирах нет, трехкомнатную – 5,2 года (28 тыс. долларов);

– за 2,8 года на однокомнатную квартиру (15 тыс. долларов), данных о двухкомнатных квартирах нет, трехкомнатную – 5,2 года (28 тыс. долларов); Запорожье – за 3,3 года на однокомнатную квартиру (17 тыс. долларов), двухкомнатную – 4,6 года (24 тыс. долларов), трехкомнатную – 6,7 года (35 тыс. долларов);

– за 3,3 года на однокомнатную квартиру (17 тыс. долларов), двухкомнатную – 4,6 года (24 тыс. долларов), трехкомнатную – 6,7 года (35 тыс. долларов); Харьков – за 3,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 6 лет (33 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (42 тыс. долларов);

– за 3,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 6 лет (33 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (42 тыс. долларов); Николаев – за 4 года на однокомнатную квартиру (21 тыс. долларов), двухкомнатную – 5,7 года (30 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (41 тыс. долларов);

– за 4 года на однокомнатную квартиру (21 тыс. долларов), двухкомнатную – 5,7 года (30 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,7 года (41 тыс. долларов); Сумы – за 4,6 года на однокомнатную квартиру (20 тыс. долларов), двухкомнатную – 7,2 года (32 тыс. долларов), трехкомнатную – 7,9 года (35 тыс. долларов).

В остальных городах Украины за последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке снизились на 4-6%, только в Ровно выросли на 14%. Так, чтобы купить квартиру в Ровно, вам придется откладывать всю зарплату в течение 8 лет. И это за однокомнатную квартиру. В Черновцах ситуация аналогичная.

Чтобы приобрести жилье в Житомире, Черкассах или Полтаве, вам нужно не трогать свою зарплату около 7 лет. В Одессе, Тернополе, Ивано-Франковске, Чернигове и Хмельницком всю зарплату нужно откладывать ни много ни мало – 6 лет. Отметим, что данные рассчитаны на основе текущей ситуации на рынке недвижимости и уровня зарплат.

Недвижимость в Испании

Учитывая все эти цифры, в последние годы украинцы стали активнее покупать жилую недвижимость за границей. В частности, в Испании. Причин тому несколько.

Во-первых, это война против Украины. С начала вторжения из страны уехало несколько миллионов человек, из которых около 300 тысяч осели в Испании. Если поначалу многие арендовали жилье, то постепенно люди стали покупать собственную недвижимость. Некоторые вернулись в Украину, но обеспечили себе "запасной аэродром".

Еще одна причина – желание сохранить деньги от обесценивания. Стоимость недвижимости в Испании растет из года в год, и, по прогнозам, в ближайшее время эта тенденция продолжится. Собственное жилье в Испании до сих пор воспринимается многими как недостижимая роскошь, хотя на самом деле купить квартиру в километре от Балеарского моря сегодня можно дешевле, чем во Львове. Об этом ТСН.ua рассказал основатель агентства зарубежной недвижимости Юрий Грушецкий.

"Для покупки недвижимости в Испании не требуется гражданство или вид на жительство. Нужны загранпаспорт и NIE (идентификационный номер иностранца), который обычно оформляется в иммиграционном отделении полиции. Его также можно оформить и в Консульстве Испании в Украине (в Киеве). Однако для украинцев, оформивших временную защиту в Испании в связи с войной, этот шаг можно считать автоматически выполненным. В рамках временной защиты украинцы уже получают NIE", – пояснил Грушецкий.

Далее покупатель должен открыть счет в испанском банке и перевести на него денежные средства для покупки. Это нужно для покупки вторичной недвижимости — по установленной процедуре, оплата производится путем передачи чека продавцу. А вот новостройки можно купить, платя застройщику из любого банка мира. Главное, чтобы это был платеж от лица, подписавшего контракт с застройщиком.

"Важно отметить, что испанские законы требуют подтверждения происхождения капитала. FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) следит за тем, чтобы средства, вложенные иностранцами в испанскую недвижимость, были получены законным путем. На практике это означает, что покупатель должен предоставить документы, подтверждающие источник своих средств. Это может быть, например, договор купли-продажи недвижимости в Украине или налоговые декларации за последние один-два года с доходами, соответствующими стоимости приобретенной недвижимости. Также подойдут декларации ФЛП», – добавил владелец агентства недвижимости.

Возможен ввоз наличных через таможню с последующим декларированием на испанской стороне. Кроме того, деньги могут быть перечислены с банковских счетов в странах ЕС, Великобритании, США, Канады и других странах, прошедших финансовый мониторинг. Однако если деньги поступили из стран с менее строгим финансовым контролем, например, из ОАЭ или Турции, испанские банки потребуют дополнительные документы о происхождении капитала. Если платите на счет застройщика напрямую, то вероятнее всего, в банке застройщика вопросов не будет. Но лучше подстраховаться.

Сколько стоит жилье в Испании

В Испании жилье имеет свою специфику планирования. Обычно это большая гостиная, совмещенная с кухней, и две небольшие спальни. Испанцы большую часть времени проводят на террасах, иногда превышающих по площади спальни. Идет речь о квартирах площадью 70-80 м². Стоимость недвижимости в Испании зависит от нескольких ключевых факторов: региона, расстояния от моря, размеров объекта и того, это новостройка или вторичное жилье. Барселона – один из самых дорогих городов страны, где сложно найти квартиру дешевле 300 тысяч евро. Это связано с высоким туристическим спросом и ограниченным предложением. А самая доступная по цене недвижимость – на юге Испании, в частности в Коммунидаде Валенсия.

"Если в самой Валенсии квартиры на вторичном рынке стоят от 200 000 евро, то в провинции Аликанте в таких городах как Торревьеха, Бенидорм и сам город Аликанте, цены на жилье ниже. В среднем, стоимость квартир в новостройках колеблется в пределах от 170 000 до 250 000 евро в зависимости от города и близости к морю. Новые квартиры сдаются с готовым ремонтом, включая меблированную кухню и санузел, а также паркинг и кладовку", – рассказал Грушецкий.

Вторичное жилье в небольших городах на побережье может стоить от 60 000 евро, хотя это преимущественно жилье, требующее ремонта, и расположено в неблагонадежных районах. Хорошие квартиры на вторичном рынке формата "заезжай и живи" стоят от 90 до 120 тысяч евро. Но учтите, что эти квартиры расположены в домах, которым 30-40 лет, с ремонтом 20-летней давности и такой же мебелью.

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