Сколько миллионов потеряли импортеры из-за блокады границы: в НБУ назвали цифру

В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали финансовые потери импортеров из-за блокады польскими фермерами западных границ. По оценкам НБУ, ущерб по итогам февраля достиг 350-400 миллионов долларов.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

Отмечается, что в последний месяц зимы уровень импорта товаров не увеличился из-за блокады границ. В то же время ощутимо снизились закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи) и промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины. А активнее импортировались нефтепродукты и отдельная химическая продукция (удобрения и фармацевтика).

"Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокировки границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и о переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути", — отмечается в обзоре.

Как свидетельствуют данные Национального банка, в феврале физические объемы экспорта зерновых достигли самого высокого с начала полномасштабного вторжения уровня, но оставались меньше, если сравнивать с показателями января 2022 года.

В то же время, снизился экспорт продукции горно-металлургического комплекса. В Нацбанке это связывают с тем, что поставки были переориентированы на страны Азии, однако кризис в Красном море, а также незаинтересованность в поставках со стороны Китая затормозил экспортный процесс этой продукции.

Ранее стало известно, что из-за польских фермеров, продолжающих блокировать все пункты пропуска вдоль границы, Украина по итогам февраля 2024 года недополучила 7,7 миллиарда гривен.

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