Сколько можно заработать в Польше за месяц и где можно устроиться

Какая средняя заработная плата в Польше, сколько и на каких вакансиях могут заработать украинцы.

Переселенцы из Украины, которые бегут от войны, выбирая страну убежища, обращают внимание не только на размер социальной помощи, но и на размеры заработной платы и возможность трудоустройства. Основным фактором в выборе той или иной страны для беженцев являются правила относительно трудовой занятости и заработная плата.

Рассказываем, какие условия трудоустройства в Польше в этом году.

Как легально устроиться на работу в Польше

Евросоюз продлил срок защиты для украинцев до 2025 года — таким образом, они могут легально трудоустраиваться без дополнительных разрешений.

Как отмечается на правительственном портале Польши, легально в Польше могут находиться и работать украинцы, если последний день их легального пребывания в Польше приходится на период с 24 февраля 2022 года независимо от того, имеют ли они PESEL UKR: "Если вы являетесь гражданином Украины и легально въехали в Польшу с 24 февраля 2022 года, вы можете работать в нашей стране. Вам не нужно получать разрешение на работу для иностранца. Все формальности, связанные с вашим легальным трудоустройством, несет работодатель" .

Итак, легально работать в Польше могут граждане Украины, проживающие на территории Польши легально — на основании визы, вида на жительство, единого разрешения и граждане Украины, которые из-за угрозы войны легально въехали на территорию Польши с 24 февраля 2022 года.

Какая минимальная и средняя заработная плата в Польше в 2024 году

С января 2024 года минимальная заработная плата составила 4242 злотых брутто, в июле 2024 года она выросла до 4300 злотых брутто или примерно 44 821 грн.

Средняя зарплата в Польше в 2024 году, согласно официальному прогнозу, составляет 7824 злотых брутто или 81 533 грн. ‍

Чистая средняя зарплата на руки после отчислений всех взносов и налогов составляет 5742 злотых или 59 836 грн.

Какую работу и кому можно найти в Польше

Какие вакансии в Польше пользуются наибольшим спросом среди украинцев

Чаще всего украинцы ищут работу без требований к уровню образования и без опыта работы. Популярны вакансии сборщиков овощей или фруктов, сортировщиков, уборщиков, официантов, разнорабочих на строительстве и т.д.

Какую работу можно найти в Польше без знания языка и опыта работы

Больше всего вакансий для украинцев без знания польского языка и опыта работы предлагают в логистике, на складах с одеждой и продуктами (комплектация и упаковка посылок). Много предложений от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Зарплата на таких работах в среднем 4000-5500 злотых или 37,2-51 тыс. гривен на руки.

Мужчины чаще всего устраиваются грузчиками, разнорабочими на строительстве, электриками и сварщиками. Женщины чаще всего устраиваются уборщицами, упаковщицами или сортировщицами продукции на заводе, а также сезонными работницами на плантациях овощей или фруктов.

Пользуется спросом украинцев работа в пекарнях, заведениях питания, на складах, на производствах замораживания овощей и фруктов, на производствах компонентов электронной техники, на изготовлении строительных материалов.

Сколько стоит проживание в Польше

Большинство польских работодателей предлагают для украинских рабочих бесплатное проживание. Это могут быть помещения, расположенные недалеко от места работы, по 6-8 человек в комнатах типа общежития или хостела.

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