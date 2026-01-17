Сколько наличных денег нужно иметь на случай блекаута: совет экспертов

Деньги / © iStock

Реклама

Россия не оставляет попыток погрузить Украину в темноту, атакуя объекты критической инфраструктуры. При длительном блекауте электронные платежные системы могут выйти из строя, поэтому бумажные деньги становятся единственным надежным платежным инструментом.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Эксперты отмечают: у каждого украинца должен быть сформирован наличный запас, которого хватит минимум на одну-две недели автономной жизни. Сумма зависит от обычных расходов конкретной семьи.

Реклама

Простая формула выглядит так: если ежедневные расходы семьи составляют около 1000 гривен, то дома целесообразно иметь резерв в пределах 10 000 — 15 000 гривен.

Однако специалисты отметили нюанс: деньги не должны быть только в крупных купюрах (500 или 1000 гривен).

«Купюры разной стоимости значительно упрощают расчеты в общественном транспорте, небольших магазинах, рынках и сфере услуг, где часто возникают проблемы с выдачей остальным», — отмечают специалисты.

Где снять наличные, если нет света

Даже в случае полного блэкаута банковская система продолжает работать в ограниченном режиме. Получить наличные с карты можно несколькими способами:

Реклама

Очередные отделения банков. Это отделения, входящие в сеть Power Banking. Они снабжены генераторами и бесперебойным интернетом.

Банкоматы и терминалы самообслуживания. Ищите их в тех же дежурных отделениях или в крупных супермаркетах, работающих на генераторах.

Услуга «Наличные на кассе». Снять деньги (обычно до 6000 грн) можно на кассах супермаркетов, аптек и АЗС при оплате любой покупки картой.

Чтобы минимизировать риски остаться без доступа к деньгам, эксперты рекомендуют диверсифицировать свои активы. Следует открыть счета сразу в нескольких банках и иметь при себе карты разных платежных систем (Visa и Mastercard). Это повысит шансы на успешную транзакцию, если у одного из банков возникнут технические сбои.

Кроме финансового резерва, украинцам напоминают о необходимости иметь «тревожный чемодан» с аптечкой, документами, запасом воды, еды длительного хранения и источниками тепла.

Напомним, в 2026 году правительство вводит новые надбавки к зарплатам для отдельных категорий работников, работающих в условиях повышенной нагрузки или выполняющих критически важные функции.

Повышенные выплаты получат медики (в частности, работники интенсивной терапии и экстренной помощи), педагоги, социальные работники, а также специалисты оборонного сектора и критической инфраструктуры. Прибавки будут начисляться в процентах к должностному окладу в зависимости от рисков и нагрузки, а финансирование уже предусмотрено в госбюджете на 2026 год.