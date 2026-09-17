Сколько наличных стоит держать дома: эксперты КИТ Group назвали приблизительные суммы

© Фото Светланы Скрябиной / "Урядовый курьер"

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Об этом говорится в экспертном блоге аналитиков КИТ Group.

В то же время одной «правильной» суммы не существует. Эксперты рекомендуют ориентироваться на собственные базовые расходы.

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Стартовым ориентиром может быть сумма, которой достаточно для покрытия 7–14 дней основных расходов. Речь идет не о привычном бюджете, а только о необходимых платежах – продуктах, лекарствах, транспорте, топливе и прочих расходах, без которых сложно обойтись.

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Размер резерва зависит от количества членов семьи, наличия детей, регулярности дохода, образа жизни и доступности банковской инфраструктуры. Например, если базовые расходы семьи – приблизительно 30 тыс. грн в месяц, то резерв наличных денег может составлять примерно 7–14 тыс. грн.

«При этом наличный резерв не стоит путать со всеми сбережениями. Его задача – обеспечить быстрый доступ к определенной сумме, если привычные способы не работают», – объясняют в КИТ Group.

При нерегулярном доходе либо если человек живет в условиях, когда перебои с банковскими сервисами могут продолжаться дольше, резерв можно постепенно увеличивать.

Перед его формированием следует заранее выяснить, где поблизости можно получить наличные: часть магазинов, аптек и АЗС предлагает снимать денежные средства на кассе. Также некоторые банковские отделения и банкоматы продолжают работать даже во время продолжительных отключений.

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В то же время хранить дома все накопления эксперты не советуют. Крупные суммы наличных денег создают дополнительные риски (в частности, кражи, физическая утрата денежных средств и т. п.).

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