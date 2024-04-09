Сколько нужно денег для перевооружения США и союзников – цифра шокирует

Новая эра глобального перевооружения набирает обороты, и это будет означать значительные затраты и некоторые жесткие решения для западных правительств, уже борющихся с шаткими государственными финансами. В условиях агрессии России, нестабильного Ближнего Востока и экспансии армии Китая, военные расходы стран НАТО, возможно, придется увеличить с 2% до 4%. Следовательно, США и их союзникам понадобится около 10 триллионов в течение следующего десятилетия, чтобы перевооружиться.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на то, что в прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов, страны Европейского Союза только начали задумываться над тем, чего потребует безопасность 21 века в условиях агрессивной России на их восточных границах, нестабильного Ближнего Востока и экспансии китайской армии, что привлекает внимание Вашингтона к Тихоокеанскому региону.

"Дивиденды мира" после Холодной войны подходят к концу. Это, вероятно, окажет трансформационное влияние на оборонные компании, государственные финансы и финансовые рынки", — говорит главный аналитик по геоэкономике BE Дженнифер Уэлш.

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Политические лидеры приветствуют себя с прогрессом в достижении целей НАТО по выделению членами альянса 2% своего ВВП на оборону. Но чиновники, занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что для выполнения планов Альянса военные бюджеты, возможно, придется увеличить до уровня 4%.

"Жестокая реальность для США и их союзников состоит в том, что успехи Владимира Путина в Украине означают, что им нужно резко укрепить свою оборону в восточной Европе, в то же время создавая противовес Китаю – так же, как эта страна расширяет сотрудничество с Москвой", — пишет издание.

Президент Си Цзиньпин ясно заявил о своих амбициях поставить Тайвань под контроль Пекина, силой, если это необходимо, и все больше говорил о территориальных претензиях Китая в других частях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Анализ Bloomberg Economics показывает, как растущее бремя подготовки к войне создаст новую фискальную парадигму для большинства членов НАТО.

Следовательно, даже простое выполнение Альянсом минимальных 2% годового ВВП на военные расходы остановило бы значительную часть консолидации долга ЕС после пандемии Covid-19.

Достижение 4% заставит более слабых суверен блока сделать болезненный выбор между еще большими объемами заимствований, значительными сокращениями в других частях бюджета, или повышением налогов.

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Франция, Италия и Испания будут особенно уязвимы, если дополнительные расходы будут финансироваться через рынки облигаций, а государственный долг Рима подскочит до 179% объема производства к 2034 году со 144% в этом году.

Даже в США, которые уже выделяют 3,3% своего годового ВВП на оборону, заимствования возрастут до 131% с 99% в течение следующего десятилетия, если они увеличат свой военный бюджет до 4%.

Последствия могут показаться, когда МВФ обнародует обновленные прогнозы долга на следующей неделе на своих весенних заседаниях. Ее официальные лица уже сказали странам постепенно начать восстанавливать фискальные буферы на фоне роста, который, вероятно, будет слабее последующих полутора десятилетий, чем до пандемии Covid-19.

Расходы Китая на оборону возрастут на 7,2% в 2024 году – больше всего за пять лет. Согласно анализу оборонной разведывательной фирмы Janes, Малайзия превосходит прогнозы роста по сравнению с прошлым годом для 22 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с ростом на 10,2% и общими затратами в размере 4,2 миллиарда долларов в текущем году. За этим следует рост на 8,5% для Филиппин с 6,6 миллиарда долларов.

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В США администрация президента Джо Байдена потребует увеличения на 1% военного бюджета, и без того превышающего бюджет любой другой страны, а Мэтью Крониг из Атлантического совета говорит, что его, возможно, придется удвоить в процентах от ВВП.

"США далеко не там, где они должны быть", – сказал он.

Помня о перспективе второго президентского срока Дональда Трампа, скептически настроенного по отношению к НАТО, 27 лидеров ЕС в конце марта начали тяжелые дискуссии о том, как профинансировать "капитальный ремонт" своего оборонного сектора, сохраняя при этом помощь Киеву.

Февральские комментарии Трампа относительно НАТО, которые посеяли сомнения в помощи США Европе в случае войны, добавили срочность этим переговорам.

Несмотря на подобную обеспокоенность, члены НАТО вряд ли в ближайшее время согласятся на твердое обязательство тратить на оборону 4% ВВП. В прошлом году они согласились усилить свое обещание потратить не менее 2%, но даже это вызвало острые дискуссии.

По словам Кристофера Смарта, бывшего высокопоставленного чиновника по экономической политике в Министерстве финансов США и Белом доме, если правительства уклонятся от политически тяжелых решений, это может привести к тому, что расходы на заимствования останутся высокими.

Фоном для дискуссий также является план НАТО провести одну из крупнейших реконструкций своей обороны со времен окончания Холодной войны.

Целью НАТО является приведение около 300 000 военнослужащих в повышенную готовность, причем участники смогут расширить восемь многонациональных боевых групп на своем восточном фланге, в каждом из них около 1000 военнослужащих, чтобы достичь размера бригады до 5500 человек.

Аналитик лондонского мозгового центра RUSI и бывшый спикер НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что Североатлантический союз должен восполнить давние пробелы, такие как ПВО, пополнить запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать инвестировать в новые технологии, чтобы сохранить свое преимущество над Россией. Украина также нуждается в постоянной поддержке, поскольку она переживает третий год войны с Россией.

Напомним, в США назвали условия вступления Украины в НАТО.

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