Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

Чтобы получить пенсию по возрасту, нужно иметь достаточный трудовой стаж

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, а в 63 года — 23 года.

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность необходимого стажа в этом году составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет

после 63 лет — не менее 23 лет

после 65 лет — не менее 15 лет

Если человек достиг этого возраста еще в 2025 году, но обращается за пенсией только в 2026 году, то для него актуальными остаются старые цифры. То есть 32, 22 и 15 лет страхового стажа соответственно.

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, позволяющая определенным категориям граждан выйти на отдых ранее установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредны для здоровья или требовать значительных физических нагрузок. Кто может получить повышенную пенсию — читайте в новости.