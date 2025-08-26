Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватило на жизнь в Украине: мнение финансового эксперта

Сколько нужно зарабатывать, чтобы хватило на жизнь в Украине

Реклама

Война в Украине вынудила миллионы людей пересмотреть свои финансовые привычки. В условиях, когда большая часть бюджета идет на самое необходимое — жилье и питание, — вопрос о минимально достаточном доходе становится особенно острым. По официальным данным, прожиточный минимум в 2025 году составляет всего 3,5 тыс. грн, но эксперты сходятся во мнении, что это не имеет ничего общего с реальностью.

Минимальный доход: предел выживания

По словам эксперта по финансовой грамотности Елены Яровой, чтобы выжить в Украине, одному человеку нужно зарабатывать не менее 15–20 тыс. грн в месяц. В больших городах, таких как Киев, Днепр или Харьков, эта сумма может вырасти вдвое. Основная проблема состоит в том, что наибольшую часть бюджета съедают расходы на жилье и продукты. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит от 10 до 15 тыс. грн — значительно больше, чем официальный прожиточный минимум.

Елена Яровая отмечает, что этот доход — это самая низкая граница, позволяющая жить «скромно, но без долгов». В такой ситуации нельзя отложить денежные средства или позволить себе дополнительные расходы. Если в семье есть дети, финансовые требования растут, и каждый взрослый должен зарабатывать не менее 20 тыс. грн. Эксперт категорически не советует брать кредиты в таких условиях, чтобы не попасть в долговую яму. Лучшим решением будет поиск дополнительной подработки.

Реклама

Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно

Для более свободной и уверенной жизни, по словам Яровой, одному человеку следует зарабатывать от 30 тыс. грн в месяц. Такой доход позволяет уже не просто сводить концы с концами, но и откладывать деньги на крупные покупки, например, телефон или бытовая техника, а также на отпуск.

Для среднестатистической украинской семьи из трех человек комфортным считается ежемесячный доход в пределах 70–90 тыс. грн. Это позволяет планировать отдых, делать ремонт и чувствовать себя финансово защищенными.

Почему средняя зарплата не покрывает расходы

Согласно официальным данным, средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет 20–22 тыс. грн. Однако как отмечает эксперт, реальная зарплата большинства украинцев находится на уровне 15–16 тыс. грн в месяц. Это гораздо меньше суммы, необходимой даже для базовых нужд.

«Зарплата, которую реально получает большая часть людей, составляет 15–16 тысяч гривен в месяц. А это значит, что половина работающих взрослых украинцев зарабатывают меньше суммы, которой хватает только на базовые расходы», — подчеркнула Елена Яровая.

Реклама

Эксперт рекомендует не только искать дополнительные источники дохода, но и повышать свою финансовую грамотность, чтобы эффективно управлять бюджетом и создавать финансовую подушку безопасности.