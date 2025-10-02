Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Украине: мнение финансиста

Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни

Украинцы в 2025 году часто задаются вопросом, сколько нужно зарабатывать для действительно комфортной жизни, учитывая современные экономические вызовы и индивидуальные потребности.

Средний и минимальный уровни дохода в Украине

Средняя заработная плата по стране в этом году составляет около 20–23 тысяч гривенв месяц, что соответствует около 500–600 долларов США. Этого достаточно для обеспечения самого необходимого: жилья, питания, базовых услуг. Однако, по мнению финансиста Богдана Яремчика, чтобы не считать каждую копейку и действительно чувствовать себя независимо в финансовом плане, необходимый доход должен быть значительно выше — в несколько раз превышать среднюю зарплату.

Минимальная зарплата в Украине на 2025 год составляет 8 тысяч гривен, но реальная сумма после уплаты налогов меньше и остается на уровне, что не дотягивает до фактического прожиточного минимума. Усилия по ее повышению на данный момент малоэффективны, а изменения до конца года не предполагаются.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя уверенно

Специалист определяет оптимальный уровень дохода, который позволяет избегать постоянных ограничений и формировать финансовую подушку, заниматься хобби, свободным временем и отдыхать. Ориентир комфортного дохода в 2025 году выглядит так:

Для одиночек достаточно иметь примерно 40–50 тысяч гривен в месяц, чтобы чувствовать себя уверенно, рассчитывать только на себя и позволять себе больше, чем базовые потребности.

В семье с одним ребенком денежные расходы увеличиваются — учитывается оплата обучения, кружков, нужно зарабатывать суммарно около 80 тысяч гривен в месяц.

Для семьи из четырех человек комфортного образа жизни, включая отдых, накопления и развитие, реально достичь при сумме не менее 100 тысяч гривен в месяц суммарно.

Уровень комфортного дохода отличается в зависимости от населенного пункта, поскольку в крупных городах расходы выше: оплата аренды или ипотеки, транспорт, доступ к сервисам, стоимость товаров и услуг увеличиваются. Дополнительно на бюджет влияют личные потребности — путешествия, развитие детей, лечение, досуг и сбережения.

То есть, как считает специалист, в 2025 году для финансовой стабильности украинцу нужно в два-три раза больше средней по стране зарплаты, поскольку только такие доходы позволяют не только существовать, но и активно развиваться, планировать будущее и действительно наслаждаться жизнью, не ограничивая себя в главных потребностях или досуге.