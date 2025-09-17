Сколько нужно зарабатывать, какой иметь стаж, чтобы получать пенсию 20 тысяч гривен в 2025 году

Пенсия 20 тысяч грн

Требования к страховому стажу

Чтобы получать пенсию около 20 тысяч гривен в 2025 году, необходимо иметь значительный страховой стаж и высокий уровень официальной заработной платы. Согласно действующему законодательству, каждый год стажа прибавляет 1% к коэффициенту страхового стажа. К примеру, при 35 годах стажа коэффициент стажа составит 0.35 (35%).

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 2025 году — 32 года для 60-летнего возраста. Меньший стаж возможен для выхода на пенсию в 63 или 65 лет, однако для пенсии такого уровня требуется большой страховой стаж — от 35 лет и старше.

Какая должна быть зарплата, чтобы получать пенсию 20 000 гривен

Помимо стажа, пенсия существенно зависит от зарплаты. Для получения индивидуального коэффициента зарплаты, который обеспечит пенсию 20 тысяч гривен, требуется средняя заработная плата за весь период работы в 3,5-4 раза выше средней по стране.

Прогнозируемая средняя зарплата в Украине в 2025 году — 22-24 тысячи гривен. Соответственно, чтобы получить индивидуальный коэффициент зарплаты 3,5 нужно иметь зарплату от 77 тысяч гривен ежемесячно.

Как рассчитывается пенсия, примеры расчета

В 2025 году размер пенсии в Украине определяется по формуле:

Пенсия=Сз×ИКЗ×КС, Пенсия=Сз×ИКЗ×КС,

где

СзСз — средняя зарплата по стране за три года до выхода на пенсию,

ИКЗИКЗ — индивидуальный коэффициент зарплаты, отражающий соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате по стране,

КСКС — коэффициент страхового стажа, который считается как количество лет страхового стажа умножено на 1% (т.е. КС=Стаж×0,01КС=Стаж×0,01).

Примеры расчета пенсии

Стаж 35 лет, средняя зарплата по стране — 23 000 грн, ваша средняя зарплата — 80 500 грн, пенсия может составить более 28 000 гривен. Расчет: 23 000×3,5×0,35=2817523000×3,5×0,35=28175 гривен.

Стаж 40 лет, средняя зарплата по стране — 23 000 грн, ваша средняя зарплата — 65 700 грн, пенсия равна около 26 000 гривен. Расчет: 23 000×2,85×0,40=26 22 023 000×2,85×0,40=26 220 гривен.

Эти примеры показывают: чем больше стаж, тем ниже могут быть требования к зарплате для получения высокой пенсии.

Дополнительные условия, влияющие на пенсию

Важно регулярно платить Единый социальный взнос по реальной заработной плате. Предприниматели, фрилансеры, уплачивающие минимальные взносы, могут рассчитывать только на минимальные пенсионные выплаты.

Граждане со сверхурочным стажем (более 35 лет для мужчин, более 30 лет для женщин) получают дополнительные надбавки.

Индексация пенсий с учетом роста средней зарплаты и инфляции может повысить размер пенсии.

Таким образом, для получения пенсии в размере около 20 тысяч гривен в 2025 году необходимо: