Сколько обойдется газ с 1 декабря: в «Нафтогазе» назвали цену за кубометр

Годовой тариф на газ с 1 декабря не изменится / © pexels.com

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С 1 декабря 2026 года клиенты газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр с НДС. Цена будет неизменной согласно условиям годового тарифного плана "Фиксированный".

В "Нафтогазе" сообщили , что этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Потребители оплачивают фактически использованный газ ежемесячно до 25 числа следующего месяца.

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От чего зависит стоимость

Стоимость потребленного газа в декабре будет зависеть от его объема. К каждому использованному кубометру будут применяться фиксированная цена. Само начало нового месяца не меняет условий годового плана – они охватывают и декабрь и последующие зимние месяцы.

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Счета клиенты могут получить в личном кабинете или чат-боте. Тарифный план также доступен получателям льгот и субсидий. Его изменение не влияет на наличие или начисление такой помощи.

Цены у других поставщиков

Около 98% бытовых потребителей имеют соглашения с "Нафтогазом". А около 2% покупают газ у других компаний. Для них стоимость зависит от выбранного поставщика и вида предложения: годового или месячного.

В ноябре 2026 года годовые тарифы других компаний составляют от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр. В частности, "Тернопольоблгаз сбыт" цена составляет 7,96 грн, "Прикарпатэнерготрейд" – за 7,98 грн, "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" – за 7,99 грн, а "Львовэнергосбыт" – за 8,20 грн.

У "Киевских энергетических услуг" и "Днепровских энергетических услуг" цена в год составляет 8,46 грн за кубометр, у "Ритейл Сервис" - 9,99 грн. Эти годовые предложения рассчитаны до конца апреля 2027 года.

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Месячные коммерческие предложения поставщиков могут измениться с 1 декабря. К примеру, в ноябре они подорожали и в зависимости от компании составляют от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Это цены именно за ноябрь, в то время как годовые контракты предусматривают фиксацию стоимости на определенный срок.

Почему не могут повысить тариф

Повысить тариф на газ для населения невозможно без снятия моратория, введенного во время военного положения. Кабинет Министров сообщил о сохранении действующих льготных цен для населения и производителей тепла до 31 марта, фактически до конца отопительного сезона.

"Это решение принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного Парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране", – подчеркнул премьер-министр Сергей Корецкий.

Напомним, что в ноябре стоимость газа по месячным коммерческим предложениям заметно возросла: в зависимости от конкретного поставщика цена колеблется от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Однако годовые тарифы сохранились на прежнем уровне – от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, благодаря чему для подавляющего большинства украинцев стоимость газа останется неизменной.

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