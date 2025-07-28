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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
283
Время на прочтение
2 мин

Сколько пенсии должны получать украинцы для нормальной жизни: мнение эксперта

Какой должна быть «нормальная» пенсия для украинцев

Сколько пенсии должны получать украинцы для нормальной жизни

Сколько пенсии должны получать украинцы для нормальной жизни

Вопрос достойной пенсии в Украине остается очень актуальным. Сколько денег действительно нужно украинцам, чтобы не просто выживать, а нормально существовать в преклонном возрасте? Эксперты и статистика Пенсионного фонда дают неутешительные ответы.

Реалии прожиточного минимума и расходов

Экономист Олег Пендзин отмечает, что официально заложенный в бюджете прожиточный минимум составляет около 3 тысяч гривен. Однако фактические данные Минсоцполитики показывают, что реальный прожиточный минимум составляет более 6 600 гривен. Более того, по его словам, реальные ежемесячные расходы украинцев могут достигать и 9000 гривен.

«Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше среднего размера при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 тысяч гривен, то мне трудно здесь что-то говорить», — отмечает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Несмотря на то, что за последний год пенсии выросли на 10,2%, инфляция опережает этот рост — 14,3%. Это приводит к снижению реальной покупательной способности пенсионеров и обесцениванию их выплат.

Распределение пенсионных выплат: кто сколько получает

По данным Пенсионного фонда Украины, ситуация с распределением пенсионных выплат выглядит следующим образом:

  • Более 3,2 миллионов пенсионеров получают выплаты от 3 001 до 4 000 гривен.

  • Около 381 тысяч человек имеют пенсию до 3 000 гривен.

  • От 5001 до 10000 гривен получает около 3 миллионов пенсионеров, при этом средняя пенсия в этой группе составляет почти 6 859 гривен.

  • 1,5 миллиона украинцев получают пенсию более 10 000 гривен, а средний размер выплат в этой группе составляет более 15 800 гривен.

Эти цифры ярко иллюстрируют разрыв между потребностями пенсионеров и реальными возможностями их финансового обеспечения в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
283
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