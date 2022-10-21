Сколько перед выходными стоят доллар и евро: курс валют на 21 октября в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,80 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках 21 октября остался на уровне предыдущего показателя – 40,80 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 15 копеек и составляет 39,35 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 38,30 грн/евро.
Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.
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