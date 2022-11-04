Сколько перед выходными стоят доллар и евро: курс валют на 4 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 4 ноября остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,92 грн за долл., евро - 38,65 грн за евро.

Днем ранее, 3 ноября, курс гривны к доллару в обменниках был на уровне 40,50 грн/долл., евро стоил 39,50 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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