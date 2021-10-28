Сколько платить за газ и за свет: как изменились тарифы в разных регионах Украины

Сколько платить за газ и за свет: как изменились тарифы в разных регионах Украины

Газопоставщики обнародовали тарифы для населения в ноябре, цена кубометра газа стартует от 7,79 грн за кубометр.

На фоне стремительного подорожания цены на газ для бытовых потребителей в Европе, в Украине впервые за полгода в некоторых регионах тарифы на газ в ноябре стали меньше.

Согласно постановлению Кабинета министров от 1 октября введены новые цены на электроэнергию и для определенной категории потребителей стоимость "света" также станет меньше.

ТСН.ua выяснил, сколько теперь будет стоить газ и электроэнергия в разных регионах Украины.

Какие компании снизили тариф

Как известно, большинство украинцев используют годовой газовый тариф, который был введен в мае этого года, чтобы защитить потребителей от ценовых колебаний на рынке. Он предусматривает, что поставщики голубого топлива до конца апреля 2022 года будут продавать газ бытовым потребителям по фиксированной цене.

В зависимости от компании годовые цены отличаются чуть ли не вдвое. У почти половины поставщиков, на которые приходится 70-80% пользователей, цены ниже 8 грн. за куб м. В частности, все областные газсбыты, аффилированные с облгазами, выставили годовой тариф в размере 7,99 грн.

Для тех, кто отказался от годового тарифа, традиционно будет действовать месячный. В ноябре, как сообщает издание ГазПравда, свои ценники снизили сразу 7 газоснабжающих компаний.

По состоянию на 27 октября рейтинг выгодных предложений стартует с 7,799 грн за кубометр. Именно такую низкую цену предложила компания "Энерджи Трейд Групп". Ненамного больше (7,80 грн за куб) просит компания Neogas. Далее идут – "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр).

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Остальные компании выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр.

Высокие ценники на газ (13,5 грн за куб) выставили Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

В целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Подробную стоимость тарифа можно узнать по ссылке.

Сколько будет стоить доставка газа

Стоимость доставки газа у региональных газораспределительных компаний (облгазов и горгазов) по-прежнему будет разной. Она зависит от тарифов на доставку (распределение), которые для каждой области и отдельных городов устанавливает НКРЭКУ, и, как обычно, должна уплачиваться отдельно.

В январе 2021 г. для облгазов был установлен предельный тариф на доставку топлива потребителям 1,79 грн за куб м без НДС (20%). Из более 40 операторов рынка тарифы только у 15 из них меньше лимита. В остальных стоимость доставки находится на ограниченном государством уровне.

Согласно данным на сайте Минфин, самым низким тарифом на доставку пользуются абоненты ПАО "Киевгаз" — 0,372 грн за кубометр, а самый большой у целого ряда облгазов (от Ивано-Франковска до Харькова) и составляет 2,148 грн за кубометр.

С тарифом на доставку в каждой области можно ознакомиться по ссылке.

Какими будут тарифы на электроэнергию

С 1 октября 2021 года постановлением Кабмина установлены новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. При потреблении до 250 кВт-ч в месяц его размер составит 1,48 грн за кВт-час. Таким тарифом будет пользоваться 80% населения.

Для всех потребляющих более 250 кВт-ч тариф останется неизменным – 1,68 грн за кВт-час.

Как уверяют в Минэнергетики, новые тарифы гарантированно останутся неизменными в течение всего отопительного сезона до 30 апреля 2022 включительно.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о возможном росте тарифов на распределение газа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку