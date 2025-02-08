Сколько полезных ископаемых захватили россияне: Зеленский дал ответ

За все время войны россияне захватили менее 20% полезных ископаемых.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Где-то 20% нашей земли захвачено. Безусловно, они захватили не 20% полезных ископаемых, а пока меньше. И это очень хорошо", – отметил он.

Поэтому, по словам Зеленского, мы кричим, что нам нужна помощь, чтобы остановить Путина и защитить все, что у нас есть.

Также читайте Заявление Трампа о доступе США к редкоземельным минералам Украины: Огрызко объяснил нюансы

"Очень много всего есть: очень богатая Днепропетровская область, очень богатая центральная Украина, и на западе (есть полезные ископаемые – ред.)", – отметил он.

Президент рассказал, как оккупанты затапливали угольные шахты на Донбассе.

"К сожалению, мы потеряли уголь. Я знаю, что они тоже много там (на Донбассе – ред..) потеряли, потому что они не знали сначала, что делать с шахтами. Они не знали, как их менеджерить, и потому затопили какие-то шахты. Многие шахты затоплены", – говорит он.

Зеленский также рассказал о ситуации, которая сложилась на Запорожской АЭС.

"И так же с Запорожской станцией. Все те миллиарды, которые могли бы помогать людям… Но она же не работает. Станция деградирует. Там нет украинского руководства, все это понимают, МАГАТЭ это понимает, все партнеры понимают. Ни себе, ни людям, как говорится. Они и сами не знают, что с этим делать. И они не получают электричество, и мы не можем, к сожалению, обеспечить людей", – отметил он.

Президент подытожил, что Украина из-за российских захватчиков потеряла сотни миллиардов гривен.

"Поэтому не 20% полезных ископаемых (захвачено российскими оккупантами – ред.), а гораздо меньше, но, тем не менее, оно захвачено. И, тем не менее, это сотни миллиардов. Это большие деньги", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский отметил, что на сегодняшний день самый большой объем титана в Европе именно в Украине.