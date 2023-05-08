Сколько помощи и от кого получила Украина: в Минфине обнародовали цифры

Иностранные партнеры предоставили Украине 495 млрд грн в 2022 году на обеспечение приоритетных расходов через Целевой фонд Всемирного банка.
Министерство финансов Украины обнародовало подробную информацию о расходах государственного бюджета 2022 года, которые компенсировали иностранные партнеры в рамках проекта Всемирного банка.
Целью проекта PEACE in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.
Об этом идет речь на сайте Минфина.
Сколько помощи и от кого получила Украина
Так, международные доноры предоставили Украине 14,5 млрд дол. США в рамках проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года:
- Соединенные Штаты – 11,7 млрд дол. США (гранты);
- Всемирный Банк – 1,22 млрд дол. США (кредиты);
- Великобритания – 1 млрд дол. США (кредитные гарантии);
- Италия – 200,5 млн дол. США (кредит);
- Германия – 51,5 млн дол. США (гранты);
- Испания – 50,1 млн дол. США (грант);
- Финляндия – 21,3 млн дол. США (грант);
- Ирландия – 21,1 млн дол. США (грант);
- Швейцария – 10,3 млн дол. США (грант);
- Бельгия – 3,1 млн дол. США (грант);
- Литва – 3,2 млн дол. США (грант);
- Исландия – 1,6 млн дол. США (грант);
- Дания 30,9 млн. дол. США (кредитные гарантии).
Всего в 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках проекта, в частности на финансирование:
- пенсий для более чем 9 млн пенсионеров (199,5 млрд грн);
- пособия для 1,6 млн внутренне перемещенных лиц (40,5 млрд грн);
- жилищных субсидий для 1,6 млн семей (15,9 млрд грн);
- пособий при рождении ребенка для 750 тыс семей (8,9 млрд грн);
- зарплат для 515 тыс. медработников (45,2 млрд грн), 503 тыс. учителей школ (69,9 млрд грн), 140 тыс. преподавателей высшего образования (18,5 млрд гривен).
Напомним, в среду, 3 мая, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов.
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