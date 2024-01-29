Сколько помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения: Минфин назвал цифру

Украина нуждается в поддержке в условиях войны.

Международные партнеры с начала полномасштабного вторжения РФ направили в Украину 73,7 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с временно поверенным в делах посольства Французской Республики в Украине Бенжаменом Роригом.

По данным ведомства, в 24 февраля 2022 года международные партнеры направили Украине 73,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки.

"Благодарно за помощь, оказываемую правительством Франции с начала российского полномасштабного вторжения — это весомый вклад в стабильность финансовой системы и экономики Украины. С февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 млн евро", — сказал Марченко.

В контексте обсуждения госбюджета Украины на 2024 год министр финансов подчеркнул, что потребность во внешнем финансировании составляет более 37 млрд долларов США.

Напомним, накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан согласился снять вето о предоставлении Украине 50 млрд евро помощи от ЕС.