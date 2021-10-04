Сколько потеряет украинская экономика в случае очередного локдауна: ответ главы Нацбанка

Сколько потеряет украинская экономика в случае очередного локдауна: ответ главы Нацбанка

Глава НБУ считает потери существенными, но не критическими.

Председатель Национального Банка Украины Кирилл Шевченко считает, что в случае введения в Украине еще одного локдауна, экономика потеряет от 0,4% до 0,6% роста ВВП.

Об этом Кирилл Шевченко заявил в интервью изданию LB.ua, сообщает НБУ.

Спикер отметил, что размер экономических потерь будет зависеть от формата карантина:

"Несмотря на то, что сегодня рабочие процессы возвращаются в офлайн, темпы вакцинации повышаются, риски введения нового локдауна через распространение новых штаммов вируса остаются весомыми. В зависимости от жесткости мер, которые могут быть применены, потери — от 0,4% до 0,6%. Это существенно, но не критично".

Напомним, в Минздраве сообщили, когда именно ожидается стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине. ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития коронавируса.

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