Сколько придется заплатить за топливо 7 июля: актуальные цены на АЗС

Цены на топливо 7 июля / © Associated Press

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7 июля 2026 года украинские сети автозаправочных станций сохранили цены на топливо без существенных изменений. Средняя стоимость бензина А-95 остается на уровне 76,23 грн за литр, а дизельного топлива — 77,01 грн за литр.

Об этом сообщило издание «Главком».

Самые высокие цены по-прежнему наблюдаются на заправках OKKO, WOG и SOCAR, тогда как самое доступное топливо предлагают «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

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Цены на топливо сегодня, 7 июля 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 38,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 41,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 41,90 грн/л

KLO

А95 — 72,90 грн/л

А95+ — 77,40 грн/л

ДП — 76,20 грн/л

ДП+ — 79,20 грн/л

А100 — 84,50 грн/л

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 39,90 грн/л

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SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 41,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 — нет

А95+ — 70,65 грн/л

ДП — 71,28 грн/л

ДП+ — 76,99 грн/л

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 38,46 грн/л

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 июля в Украине вступили в силу новые правила для рынка топлива. Отныне вместо обычного бензина на АЗС продают топливо с обязательным содержанием биоэтанола.

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