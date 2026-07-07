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Сколько придется заплатить за топливо 7 июля: актуальные цены на АЗС
Цены на АЗС остались без существенных изменений, но разница между сетями по-прежнему заметна. Рассказываем, где водителям придется заплатить больше всего, а где они смогут сэкономить.
7 июля 2026 года украинские сети автозаправочных станций сохранили цены на топливо без существенных изменений. Средняя стоимость бензина А-95 остается на уровне 76,23 грн за литр, а дизельного топлива — 77,01 грн за литр.
Об этом сообщило издание «Главком».
Самые высокие цены по-прежнему наблюдаются на заправках OKKO, WOG и SOCAR, тогда как самое доступное топливо предлагают «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо сегодня, 7 июля 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 38,40 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 41,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 41,90 грн/л
KLO
А95 — 72,90 грн/л
А95+ — 77,40 грн/л
ДП — 76,20 грн/л
ДП+ — 79,20 грн/л
А100 — 84,50 грн/л
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 39,90 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 80,90 грн/л
ДП+ — 83,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 41,90 грн/л
Укрнафта
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — нет
А92 — 69,90 грн/л
Газ — 38,40 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 — нет
А95+ — 70,65 грн/л
ДП — 71,28 грн/л
ДП+ — 76,99 грн/л
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 38,46 грн/л
Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 июля в Украине вступили в силу новые правила для рынка топлива. Отныне вместо обычного бензина на АЗС продают топливо с обязательным содержанием биоэтанола.