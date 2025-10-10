Сколько сейчас стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве: анализ цен

Квартира / © iStock

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве стабилизировались, демонстрируя минимальные изменения за последние шесть месяцев. Средняя стоимость такой квартиры к началу октября составляет около 18 тыс. грн.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на профильный портал по недвижимости.

Ценовая динамика и компромиссы

По данным аналитики профильного портала недвижимости, средние ставки на аренду практически не колеблются. При этом самые популярные предложения для арендаторов находятся в диапазоне 12–16 тыс. грн. Это свидетельствует о том, что ценовой фактор остается важным и арендодатели готовы идти на уступки, чтобы сдать жилье быстрее.

Стоит отметить, что «высокий сезон» для аренды в этом году был коротким: цены выросли только в августе, а уже в сентябре произошло их незначительное снижение.

Спрос и доступность

Спрос на однокомнатные квартиры остается стабильным. Сейчас арендаторы находят жилье в среднем за 5 дней, что чуть дольше, чем год назад (4 дня).

Аренда становится более доступной для киевлян. К началу октября средняя аренда 1-комнатной квартиры занимает около 60% средней месячной зарплаты. Для сравнения, три месяца назад этот показатель составил 61%, а полгода назад — 65%.

Напомним, украинский рынок недвижимости демонстрирует устойчивое обновление после полномасштабного вторжения. Самые дорогие квартиры на вторичном рынке фиксируются в Киеве, а самая высокая аренда жилья — в Ужгороде.

Цены на аренду жилья в Одессе рекордно выросли. За последние полгода однокомнатные квартиры прибавили в стоимости больше всего в Украине — на 50%.