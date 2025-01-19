Сколько стажа нужно для пенсии в 10 тысяч гривен: расчеты на 2025 год

Если официальная зарплата была средней, стаж должен быть еще больше, а для тех, кто платил минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет сложно.

В 2025 году пенсионная система продолжает функционировать по принципу индивидуального начисления пенсионных выплат, что зависит от двух основных факторов: размера заработной платы и страхового стажа.

Каким должен быть стаж, чтобы обеспечить себе пенсию в 10 тысяч гривен, рассказывает 24 Канал.

Если официальная зарплата была средней, стаж должен быть еще больше, а для тех, кто платил минимальные взносы, достичь такого уровня пенсии будет сложно.

Формула расчета пенсии охватывает следующие составляющие :

Заработная плата: чем выше была официальная зарплата, с которой уплачивались взносы, тем больше коэффициент зарплаты.

Страховой стаж: учитывается количество лет, в течение которых человек работал официально и платил ЕСВ (единый социальный взнос).

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Средняя зарплата в стране: используется средний показатель зарплаты за три года, предшествующие году выхода на пенсию.

Формула выглядит так: пенсия = СЗП×ИКЗ×КС, где:

СЗП – средняя заработная плата в Украине;

ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы;

КС – коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%).

Если ваша официальная заработная плата была ближе к среднему уровню в Украине, страховой стаж должен быть выше. Например, при зарплате, равной среднему (коэффициент 1), для пенсии в 10 000 гривен стаж должен составлять около 66 лет, что физически невозможно.

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Возможность докупить стаж

Украинское законодательство разрешает докупить страховой стаж, которого не хватает для выхода на пенсию. Однако этот процесс подразумевает существенные финансовые затраты. Стоимость одного месяца стажа составляет 44% от минимальной зарплаты, а в 2025 году минимальная зарплата – 8 000 гривен.

К примеру, 1 год стажа обойдется вам в 42 240 гривен.

Подводя итог, заметим, что для получения пенсии в 10 000 гривен в 2025 году нужно иметь: высокий официальный заработок (в 1,5–2 раза больше среднего) и страховой стаж не менее 33–35 лет.

Напомним, что украинские пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий необходимый минимум, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В 2025 году эти правила остаются в силе и регулируются соответствующими нормативными актами.