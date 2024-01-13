Сколько стоила России ракетная атака 13 января: подсчеты обнаружили потрясающую сумму

Воздушный удар, нанесенный Российской Федерацией по Украине в ночь на 13 января, обошелся врагу почти в четверть миллиарда долларов.

Такие подсчеты провели в издании "Экономическая правда".

По данным командования Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали:

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" (стоимость одного Шахеда” $20-50 тысяч );

ударных БпЛА "Shahed-136/131" (стоимость одного Шахеда” ); 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (стоимость одной ракеты как минимум $2 млн );

зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (стоимость одной ракеты как минимум ); 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (стоимость одной — $10 млн );

аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (стоимость одной — ); до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (стоимость $13 млн в единицу);

крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (стоимость в единицу); 6 крылатых ракет Х-22 (стоимость около $1 млн за ракету);

крылатых ракет Х-22 (стоимость около за ракету); 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (стоимость одной — около $0,5 млн );

управляемые авиационные ракеты Х-31П (стоимость одной — около ); 4 управляемых авиационных ракеты Х-59 (стоимость ракеты $0,5 млн ).

Путем подсчетов можно установить, что общая стоимость выпущенных при атаке российских ракет составляет $239,06 млн.

Напомним, в ночь на субботу, 13 января, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине. Россияне применили крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники. Силами ПВО было уничтожено восемь крылатых ракет.

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