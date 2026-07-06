Сколько стоит бензин, дизель и газ 6 июля: обзор цен на АЗС

Цены на заправках 6 июля / © Pixabay

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По состоянию на 6 июля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине не изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,23 грн за литр, а дизельного топлива — 77,01 грн за литр. Рассказываем подробнее, где и сколько стоит бензин 6 июля.

Об этом сообщает «Главком».

Цены на бензин, дизель и газ 6 июля

Самый дорогой бензин и дизель неизменно предлагают заправки «ОККО», «WOG» и «Socar». Дешевле всего заправиться выйдет на «Укрнафте» и «БРСМ-Нафте».

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Актуальная стоимость всех видов топлива на украинских заправках:

«upg»: А95 — 73,90 грн; А95+ — 75,90 грн; ДТ — 74,26 грн; ДТ+ — 76,90 грн; А100 — 84,90 грн; Газ — 38,40 грн.

«ОККО» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 81,90 грн; ДТ — 79,90 грн; ДТ+ — 82,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«WOG» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 81,90 грн; ДТ — 79,90 грн; ДТ+ — 82,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«KLO» : А95 — 72,90 грн; А95+ — 77,40 грн; ДТ — 76,20 грн; ДТ+ — 79,20 грн; А100 — 84,50 грн; А92 — 68,90 грн; Газ — 39,90 грн.

«SOCAR» : А95 — 78,90 грн; А95+ — 82,90 грн; ДТ — 80,90 грн; ДТ+ — 83,90 грн; А100 — 88,90 грн; Газ — 41,90 грн.

«UKRNAFTA» : А95 — 73,90 грн; А95+ — 76,90 грн; ДТ — 74,90 грн; ДТ+ — 76,90 грн; А92 — 69,90 грн; Газ — 38,40 грн.

«БРСМ-Нафта»: А95+ — 70,99 грн; ДТ — 72,99 грн; ДТ+ — 76,99 грн; Газ — 37,99 грн.

Учитывая цены, на полном баке водители могут сэкономить или переплатить около 600 гривен. Это при условии, если заправляться по самому дешевому предложению, или выбрать самое дорогое — и переплатить.

Сети «ОККО» и «WOG» выставили одинаковые цены абсолютно на все позиции.

Россияне атакуют заправки в Украине

Напомним, за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК, а также регулярные удары происходят по нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры.

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Однако, как отметил бывший глава Министерства инфраструктуры Андрей Пивоварский, в отличие от России, где подобные удары приводят к дефициту, очередям и перебоям, в Украине таких проблем нет благодаря диверсифицированному топливному рынку, десяткам поставщиков, конкуренции и разветвленной логистике, где утраченное звено сразу подстраховывают другие.

В то же время такая устойчивая модель имеет свою цену, поэтому стоимость бензина на украинских заправках падает постепенно. По словам эксперта, мировые цены на нефтепродукты зависят от баланса спроса и предложения, загруженности НПЗ, сезонных факторов и военных рисков.

Дополнительно на конечную цену ресурса в Украине влияет то, что топливо покупается за валюту, а курс доллара с начала обострения на Ближнем Востоке вырос с около 43,20 до почти 45 грн.

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