Сколько стоит бензин и дизель 30 апреля: какие цены на АЗС
В одной из сетей АЗС существенно подорожал бензин марки А-95+.
В четверг утром, 30 апреля, украинские АЗС обновили цены на топливо. Бензин А-95 в среднем стоит 73,03 грн за литр, а ДТ – 88,03 грн за литр.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главком» .
Сейчас на украинских автозаправках сохраняется стабильность цен. В то же время в сети «Укрнафта» бензин А-95+ подешевел на 3 грн — до 69,90 грн за литр.
Заметим, традиционно дороже всего бензин и дизель обойдутся водителям на ОККО, WOG и Socar. До сих пор самое дешевое топливо на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти».
Стоимость горючего 30 апреля
бензин А-95: 69,90 - 75,90 грн;
бензин А-95+: 69,90 - 78,90 грн;
бензин А-92 : 66,10 - 66,90 грн;
бензин А-100 - 80,50 - 85,90 грн;
дизтопливо: 86,99 - 89,90 грн;
газ: 47,49 - 49,98 грн.
Цены на бензин и дизель на АЗС
Кешбек на горючее
Кабинет министров продлил кэшбек на горючее до 31 мая 2026 года. Причиной называют сбережение высоких цен на бензин и дизель, а также активное использование программы украинцами.
В то же время, уже с 1 мая заработают новые правила начисления кэшбека на АЗС. Максимальная сумма возврата будет составлять 500 гривен в месяц. Заметим, в апреле сумма была выше – 1000 грн.