Сколько стоит бензин и дизель 30 апреля: какие цены на АЗС

АЗС. / © Associated Press

Реклама

В четверг утром, 30 апреля, украинские АЗС обновили цены на топливо. Бензин А-95 в среднем стоит 73,03 грн за литр, а ДТ – 88,03 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главком» .

Сейчас на украинских автозаправках сохраняется стабильность цен. В то же время в сети «Укрнафта» бензин А-95+ подешевел на 3 грн — до 69,90 грн за литр.

Реклама

Заметим, традиционно дороже всего бензин и дизель обойдутся водителям на ОККО, WOG и Socar. До сих пор самое дешевое топливо на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти».

Стоимость горючего 30 апреля

бензин А-95: 69,90 - 75,90 грн;

бензин А-95+: 69,90 - 78,90 грн;

бензин А-92 : 66,10 - 66,90 грн;

бензин А-100 - 80,50 - 85,90 грн;

дизтопливо: 86,99 - 89,90 грн;

газ: 47,49 - 49,98 грн.

Цены на бензин и дизель на АЗС

Стоимость горючего по состоянию на 30 апреля. Фото: Главком.

Кешбек на горючее

Кабинет министров продлил кэшбек на горючее до 31 мая 2026 года. Причиной называют сбережение высоких цен на бензин и дизель, а также активное использование программы украинцами.

В то же время, уже с 1 мая заработают новые правила начисления кэшбека на АЗС. Максимальная сумма возврата будет составлять 500 гривен в месяц. Заметим, в апреле сумма была выше – 1000 грн.

