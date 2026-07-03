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Сколько стоит бензин и газ 3 июля: актуальные цены на топливо
Рынок горючего в Украине сохраняет стабильность: ведущие сети АЗС оставили цены без изменений. Публикуем актуальную стоимость бензина, дизеля и газа на 3 июля.
Украинский рынок топлива демонстрирует стабильность. 3 июля ведущие операторы украинских АЗС оставили ценники без изменений и не повышали стоимость бензина и газа. Сколько стоит сегодня бензин?
Об этом сообщает «Главком».
Цены на топливо в Украине 3 июля
Пока средние розничные цены в стране зафиксировались на отметке около 75,20 грн за литр бензина марки А-95 и 76,96 грн за литр дизельного топлива.
В крупнейших сетях АЗС ценовых колебаний не фиксируют. В то же время сохраняется традиционное распределение стоимости между разными игроками: самые высокие тарифы на бензин и дизель имеют АЗС «Окко», «WOG» и «Socar», тогда как самые бюджетные предложения у «Укрнафты» и «БРСМ-Нафты»
Цены на топливо 3 июля 2026:
«upg»: А95 — 73,90 грн/литр; А95+ — 75,90 грн/литр; ДТ — 74,90 грн/литр; ДТ+ — 76,90 грн/литр; А100 — 84,90 грн/литр; Газ — 39,40 грн/литр.
«ОККО»: А95 — 78,90 грн/литр; А95+ — 81,90 грн/литр; ДТ — 79,90 грн/литр; ДТ+ — 82,90 грн/литр; А100 — 88,90 грн/литр; Газ — 41,90 грн/литр.
«WOG»: А95 — 78,90 грн/литр; А95+ — 81,90 грн/литр; ДТ — 79,90 грн/литр; ДТ+ — 82,90 грн/литр; А100 — 88,90 грн/литр; Газ — 41,90 грн/литр.
«КЛО»: А95 — 70,90 грн/литр; А95+ — 75,40 грн/литр; ДТ — 74,20 грн/литр; ДТ+ — 77,20 грн/литр; А100 — 82,50 грн/литр; А92 — 66,90 грн/литр; Газ — 38,90 грн/литр.
«SOCAR»: А95 — 78,90 грн/литр; А95+ — 82,90 грн/литр; ДТ — 80,90 грн/литр; ДТ+ — 83,90 грн/литр; А100 — 88,90 грн/литр; Газ — 41,90 грн/литр.
«UKRNAFTA»: А95 — 73,90 грн/литр; А95+ — 76,90 грн/литр; ДТ — 74,90 грн/литр; ДТ+ — 76,90 грн/литр; А92 — 69,90 грн/литр; Газ — 39,40 грн/литр.
«БРСМ-Нафта»: А95 — 70,99 грн/литр; ДТ — 72,99 грн/литр; Газ — 38,99 грн/литр.
В Украине за два месяца сгорело более 150 АЗС
Напомним, за последние два месяца в Украине из-за российских ударов сгорело более 150 заправок, а нефтебазы и объекты топливной инфраструктуры почти еженедельно подвергаются атакам. Тем не менее в Украине нет дефицита топлива и очередей на заправках, как в России после аналогичных ударов.
По словам бывшего главы Министерства инфраструктуры Андрея Пивоварского, стабильность обеспечивает диверсифицированный рынок: десятки поставщиков, конкуренция и гибкая логистика позволяют другим звеньям оперативно подстраховать утраченные объекты.
Однако такая устойчивая модель имеет свою цену, поэтому розничные цены на бензин постепенно падают. На стоимость нефтепродуктов в Украине влияет не только мировой баланс спроса и предложения или военные риски, но валютный фактор.