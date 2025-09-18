- Дата публикации
Сколько стоит комфортная жизнь в Украине в 2025 году: финконсультант подсчитал
Эксперт назвал, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить без финансовых затруднений в этом году.
Уровень дохода, который можно считать комфортным, в значительной степени зависит от состава семьи и города проживания. Супругам без детей в Украине нужно ориентироваться на общий месячный доход в пределах 70-80 тыс. грн, а семьи с одним ребенком — примерно 90-110 тыс. грн.
Такое мнение высказал финансовый консультант Иван Осипенко.
По его словам, к основным расходам, определяющим уровень доходов для «нормальной жизни», относятся:
продукты питания;
транспорт;
медицина;
образование;
жилищно-коммунальные платежи;
досуг и бытовые расходы.
Специалист добавляет, что структура расходов в разных семьях относительно схожа, но суммы значительно отличаются в зависимости от региона.
Региональные особенности, влияющие на нужды семьи
В больших городах (Киев, Львов, Одесса, Харьков) жизнь обычно обходится на 30% дороже, чем в наименьших населенных пунктах. Это касается прежде всего жилья, транспорта, частично питания и услуг.
Приблизительный месячный бюджет для пары (70–80 тыс. грн) будет зависеть от следующих расходов:
жилье — 25-30 тыс. грн;
продуктовая корзина — 12-15 тыс. грн;
коммунальные услуги и интернет — 5–7 тыс. грн;
транспорт — 4-6 тыс. грн;
медицина — 3-5 тыс. грн;
досуг, быт, одежда — 4-6 тыс. грн;
сбережения/резерв — 10-12 тыс. грн.
Для семьи с ребенком (90–110 тыс. грн):
жилье — от 30 тыс. грн;
питание — 18-22 тыс. грн;
образование, сад, кружки — 12-15 тыс. грн;
коммунальные и интернет — 6–8 тыс. грн;
транспорт — 5–7 тыс. грн;
медицина — 5-8 тыс. грн;
резерв/накопление — 12-20 тыс. грн.
Осипенко также объяснил, как определить собственный уровень «комфорта».
По его словам, следует вести учет расходов в течение 1-2 месяцев — распределить их по категориям: жилье, еда, транспорт, медицина, образование, сбережения.
«Определите личные приоритеты (путешествия, хобби, медицина, обучение детей). Добавьте 10–20% на непредвиденные расходы и подушку безопасности», — советует консультант по финансам.
Как приблизиться к желаемому доходу
Эксперт дал еще несколько советов по оптимизации расходов.
Прежде всего, следует отказаться от лишних подписок, а также изменить тарифные планы, спланировать покупки.
«Увеличивайте заработок: повышайте квалификацию, ищите дополнительную работу или подработку», — говорю он.
А еще:
инвестируйте в собственные навыки и развитие детей;
создайте резервный фонд: ежемесячно откладывайтесь хотя бы на 10% от дохода;
Заранее планируйте большие расходы — ремонт, авто, путешествия.
Чего ждать во втором полугодии 2025 года
Инфляция и повышение тарифов продолжат оказывать давление на покупательную способность, поэтому важно регулярно пересматривать свой бюджет.
Также следует учитывать возможные изменения в налоговой и социальной политике, которые могут повлиять на «чистые» доходы семей.
