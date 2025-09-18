Сколько стоит комфортная жизнь в Украине в 2025 году: финконсультант подсчитал

Комфортный доход для семьи в Украине

Уровень дохода, который можно считать комфортным, в значительной степени зависит от состава семьи и города проживания. Супругам без детей в Украине нужно ориентироваться на общий месячный доход в пределах 70-80 тыс. грн, а семьи с одним ребенком — примерно 90-110 тыс. грн.

Такое мнение высказал финансовый консультант Иван Осипенко.

По его словам, к основным расходам, определяющим уровень доходов для «нормальной жизни», относятся:

продукты питания;

транспорт;

медицина;

образование;

жилищно-коммунальные платежи;

досуг и бытовые расходы.

Специалист добавляет, что структура расходов в разных семьях относительно схожа, но суммы значительно отличаются в зависимости от региона.

Региональные особенности, влияющие на нужды семьи

В больших городах (Киев, Львов, Одесса, Харьков) жизнь обычно обходится на 30% дороже, чем в наименьших населенных пунктах. Это касается прежде всего жилья, транспорта, частично питания и услуг.

Приблизительный месячный бюджет для пары (70–80 тыс. грн) будет зависеть от следующих расходов:

жилье — 25-30 тыс. грн;

продуктовая корзина — 12-15 тыс. грн;

коммунальные услуги и интернет — 5–7 тыс. грн;

транспорт — 4-6 тыс. грн;

медицина — 3-5 тыс. грн;

досуг, быт, одежда — 4-6 тыс. грн;

сбережения/резерв — 10-12 тыс. грн.

Для семьи с ребенком (90–110 тыс. грн):

жилье — от 30 тыс. грн;

питание — 18-22 тыс. грн;

образование, сад, кружки — 12-15 тыс. грн;

коммунальные и интернет — 6–8 тыс. грн;

транспорт — 5–7 тыс. грн;

медицина — 5-8 тыс. грн;

резерв/накопление — 12-20 тыс. грн.

Осипенко также объяснил, как определить собственный уровень «комфорта».

По его словам, следует вести учет расходов в течение 1-2 месяцев — распределить их по категориям: жилье, еда, транспорт, медицина, образование, сбережения.

«Определите личные приоритеты (путешествия, хобби, медицина, обучение детей). Добавьте 10–20% на непредвиденные расходы и подушку безопасности», — советует консультант по финансам.

Как приблизиться к желаемому доходу

Эксперт дал еще несколько советов по оптимизации расходов.

Прежде всего, следует отказаться от лишних подписок, а также изменить тарифные планы, спланировать покупки.

«Увеличивайте заработок: повышайте квалификацию, ищите дополнительную работу или подработку», — говорю он.

А еще:

инвестируйте в собственные навыки и развитие детей;

создайте резервный фонд: ежемесячно откладывайтесь хотя бы на 10% от дохода;

Заранее планируйте большие расходы — ремонт, авто, путешествия.

Чего ждать во втором полугодии 2025 года

Инфляция и повышение тарифов продолжат оказывать давление на покупательную способность, поэтому важно регулярно пересматривать свой бюджет.

Также следует учитывать возможные изменения в налоговой и социальной политике, которые могут повлиять на «чистые» доходы семей.

