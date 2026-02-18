Сколько стоит ремонт квартиры в Украине в 2025–2026 годах

Стоимость ремонта квартир

Стоимость ремонта квартиры в Украине в 2025–2026 годах зависит прежде всего от типа работ, площади жилья, состояния помещения и города, в котором выполняются работы. Из-за инфляции, удорожания стройматериалов и дефицита мастеров цены на ремонт за последний год выросли примерно на четверть.

Сколько стоит ремонт квартиры за квадратный метр

По данным строительных компаний, в 2025 году в Украине средняя стоимость косметического ремонта составляла от 100 до 300 долларов за квадратный метр в зависимости от материалов и сложности работ.

В гривневом эквиваленте в 2026 году базовые работы стартовали примерно в среднем от 6000 грн за м², что подтверждают сметные примеры для квартир разной площади.

Стоимость в зависимости от вида ремонта

Самый экономичный вариант

Косметический ремонт включает покраску стен, замену обоев, укладку ламината или линолеума, монтаж освещения и розеток без изменения планировки. Это самый дешевый способ обновить жилье без масштабных работ

Если ориентироваться на среднюю цену от 6000 грн за м², ремонт квартиры 40 м² обойдется примерно от 240 тыс. грн, а квартиры 60 м² — от 360 тыс. грн.

Капитальный ремонт квартиры

Капитальный ремонт предполагает замену электричества, сантехники, выравнивания стен, новую стяжку пола и полную подготовку помещения. Это гораздо более дорогой вариант, ведь включает демонтаж и черновые строительные работы. По оценкам экспертов, капитальный ремонт в новостройках может стоить от 450 долларов за квадратный метр и более.

Итак, ориентировочные бюджеты выглядят так:

40 м² — от 650–800 тыс. грн;

60 м² — от 1-1,2 млн грн.

Итоговая сумма растет в зависимости от сложности планирования, перепланировки и инженерных работ.

Дизайнерский и премиальный ремонт: сколько нужно заложить

Самым дорогим остается дизайнерский или премиальный ремонт с использованием индивидуальной мебели, дорогих материалов и сложных инженерных решений.

По оценкам студий ремонта, ремонт «под ключ» может начинаться от 600 долларов за м² и превышать 1000 долларов за м² в премиум-сегменте. В пересчете на площадь это означает, что квартира 40 м² будет стоить от 1 млн грн и выше, 60 м² от 1,5 млн грн и более.

Цены отличаются в Киеве и регионах.

Ремонт в столице традиционно дороже, чем в большинстве других городов Украины. Основные причины — более высокая стоимость рабочей силы, более дорогая логистика материалов и больший спрос на ремонтные услуги.

В больших городах, таких как Киев, Львов или Одесса, стоимость ремонта может быть на 20–40% выше, чем в среднем по стране. В то же время, в меньших городах цены на работу мастеров ниже, но расходы на материалы остаются почти одинаковыми, поскольку они зависят от общеукраинского рынка строительных товаров.

По обобщенным подсчетам, в Киеве ремонт стоил в среднем 8 000–15 000 грн за квадратный метр, во Львове — 7 000–12 000 грн, в Одессе — 7 000–13 000, в Днепре и Харькове — около 6 000–5 0 000 грн.

Что больше всего влияет на конечную стоимость ремонта

Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, формирующих бюджет ремонта. В первую очередь это состояние квартиры — жилье без отделки требует гораздо больше черновых работ, чем вторичный рынок. Также оказывает существенное влияние сложность дизайна, стоимость отделочных материалов и сезон проведения работ.

Отдельную роль играет кадровый фактор. Из-за нехватки квалифицированных мастеров и высокого спроса цены на их услуги растут, что дополнительно увеличивает общий бюджет ремонта.