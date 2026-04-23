Сколько стоит вывоз металлолома в Киеве в 2026 году и от чего зависит цена

В 2026 году в Киеве сохраняется высокий спрос на услуги, связанные с утилизацией и демонтажем старых конструкций — в частности, на услуги вывоза металлолома, которые особенно востребованы на фоне реконструкции складских помещений, демонтажа старых объектов и обновления коммерческой недвижимости. Чаще всего за такими работами обращаются владельцы промышленных площадок, строительные компании, а также частные клиенты после демонтажных работ или ремонта.

По словам участников рынка, стоимость вывоза металлолома в столице формируется индивидуально и может существенно отличаться в зависимости от условий. Один из ключевых факторов — объем. Если речь идет о небольших партиях, клиенту, как правило, приходится учитывать транспортные расходы. В то же время при объемах от нескольких тонн многие компании готовы предложить бесплатный выезд, погрузку и даже демонтаж базовых конструкций.

В среднем, при сдаче крупных партий черного металла цена в Киеве в 2026 году может достигать около 5000–5300 гривен за тонну. При этом итоговая стоимость зависит не только от веса, но и от качества сырья, наличия примесей, а также текущей ситуации на рынке металла.

Серьезное влияние на цену оказывает и тип металла. Черный лом оценивается дешевле, тогда как цветные металлы могут значительно увеличить итоговую сумму. Например, медь на рынке Киева принимается ориентировочно от 400–450 гривен за килограмм, алюминий — от 60–80 гривен за килограмм. В таких случаях клиент не только не оплачивает вывоз, но и получает деньги за сданный металл, что делает услугу особенно выгодной.

Отдельно учитывается сложность работ. Если требуется демонтаж металлоконструкций, резка или использование спецтехники, цена рассчитывается индивидуально. Речь может идти о разборке ангаров, складов, производственных линий и другого промышленного оборудования, где задействуются дополнительные ресурсы и специалисты.

Также важную роль играет логистика. В центральных районах Киева или на объектах с ограниченным доступом стоимость может быть выше из-за сложности подъезда, необходимости согласований и увеличения времени выполнения работ.

Как отмечают представители отрасли, сегодня большинство компаний предлагают комплексный подход: выезд на объект, оценку, демонтаж, погрузку и быстрый расчет на месте. Это позволяет заказчику минимизировать участие в процессе и получить максимальную выгоду от сдачи металлолома.

Эксперты рекомендуют перед заказом услуги уточнять минимальные объемы, наличие собственной техники, условия оплаты и сроки выполнения работ. Такой подход позволяет избежать лишних затрат и организовать вывоз максимально быстро и эффективно.