Сколько стоит заправить авто 8 ноября: цены на бензин, дизель и газ

Цены на топливо в Украине. / © Unsplash

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В Украине 8 ноября 2026 года крупные сети АЗС не изменяли стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза — цены остались на уровне предыдущих суток.

Об этом сообщает «Главком».

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Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС Украины

По состоянию на 8 ноября стоимость горючего в популярных сетях автозаправочных станций составляет:

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UPG: бензин А-95 — 88,90 грн/л, А-95+ — 91,90 грн/л, дизель — 102,90 грн/л, премиальный дизель — 105,90 грн/л, автогаз — 59,90 грн/л.

ОККО: бензин А-95 — 92,90 грн/л, А-95+ — 95,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, премиальный дизель — 109,90 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

WOG: бензин А-95 — 92,90 грн/л, А-95+ — 95,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, премиальный дизель — 109,90 грн/л, автогаз — 61,50 грн/л.

SOCAR: бензин NANO95 — 95,90 грн/л, дизель NANO — 107 грн/л, премиальный дизель NANO Extra — 110 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

«Укрнефть»: бензин А-95 — 87,90 грн/л, А-95 Energy — 90,90 грн/л, дизель — 103,90 грн/л, автогаз — 58,90 грн/л.

KLO: бензин А-95 — 86,90 грн/л, А-95+ — 95,60 грн/л, дизель — 106,40 грн/л, премиальный дизель — 109,40 грн/л, автогаз — 62,50 грн/л.

«БРСМ-Нефть»: бензин А-95 — 87,81 грн/л, дизель — 102,76 грн/л, автогаз — 57,97 грн/л.

Обычное дизельное топливо самое дорогое в SOCAR — 107 грн/л. Дешевле его предлагает «БРСМ-Нефть» — 102,76 грн/л.

Самая низкая цена на автогаз зафиксирована в сети «БРСМ-Нефть» — 57,97 грн/л. Дороже всего газ продают в KLO — по 62,50 грн/л.

Цены на топливо 8 ноября 2026 года / © Главком

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как могут измениться цены на топливо в Украине в ноябре и чего ждать водителям. Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн объяснил, почему стоимость бензина остается стабильной, тогда как на рынке автогаза возникли предпосылки для подорожания. Из-за дефицита сжиженного газа в Европе и роста закупочных цен автогаз в Украине может стоить 63–67 грн за литр.

По прогнозу эксперта, водители могут почувствовать повышение цен уже в ближайшие две недели. Кроме того, региональные компании, закупающие автогаз небольшими оптовыми партиями, колеблются с закупками из-за высоких цен и риска сложностей с реализацией горючего.

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