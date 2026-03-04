Сколько стоит жизнь за границей: украинка сравнила цены в супермаркетах Канады и Украины

Продукты / © Pixabay

Анастасия Украинка, проживающая в канадском городе Монреаль, провела анализ цен на базовые продукты в местном супермаркете и сравнила их с актуальной стоимостью аналогичных товаров в Украине. Обзор включает цены на овощи, мясо, молочную продукцию и рыбу.

Об этом пишет «Фокус».

По словам Анастасии, ценообразование в канадских супермаркетах имеет специфические особенности: финальная стоимость существенно зависит от сезонности, текущих акций, а также прилагаемых к сумме налогов уже на кассе.

Стоимость овощей и фруктов в канадских супермаркетах

В канадских магазинах сети Maxi наблюдается значительная разница между акционной и регулярной ценой. Полкилограмма яблок по акции стоит 0,88 канадского доллара (около 25 грн), тогда как без скидки цена достигает 3 долларов (85 грн).

Похожая ситуация с другими позициями. Помидоры со скидкой обойдутся в 2 канадских доллара за килограмм (56,7 грн), а базовая цена составляет 8 долларов (226,8 грн). Небольшой кочан капусты стоит 1,20 доллара (34 грн), упаковка из шести огурцов — 3 доллара (85,5 грн). Пятикилограммовая упаковка картофеля по акции продается за 2 доллара (56,7 грн), до скидки ее стоимость составила 5 долларов (141,75 грн).

Мясная продукция в Канаде относится к дорогому сегменту. Куриная грудка весом почти два килограмма стоит 20 канадских долларов (567 грн). Говядина традиционно дороже: 450 граммов нарезанного мяса обойдется примерно в 17 долларов (482 грн). Полкилограмма фарша стоит от 5 до 8 долларов (141–226 грн).

«Колбаса стоит в среднем 10–15 долларов за 600 граммов. Это примерно 283–425 грн», — отметила украинка.

В то же время рыба в Канаде часто стоит дешевле мяса. Большой кусок свежего лосося можно приобрести за 16 долларов (454 грн).

Стоимость базовых молочных и хлебобулочных изделий в Канаде:

сыр (300 г) — 3 канадских доллара (85,05 грн);

молоко (2 л) — 5 канадских долларов (141,75 грн);

сливочное масло (454 г) — 9 канадских долларов (255,15 грн);

сметана (500 г) — 4,50 канадского доллара (127,57 грн);

яйца (12 шт.) — 5-9 канадских долларов (141,75-255,15 грн);

багет — 0,88 канадского доллара (22,68 грн).

«Это дешевый выбор продуктов. Если же хочется купить что-то более качественное, придется идти на рынок, но там цена может быть в пять раз выше», — добавила Анастасия.

Также она подчеркнула важный нюанс местной торговли: к указанной на ценнике стоимости прилагаются налоги. Таким образом, корзина продуктов на 45 долларов в кассе фактически будет стоить около 56 долларов.

Анализ украинской продуктовой корзины

Для сравнения, на украинском рынке 200 граммов сливочного масла в среднем стоит 110 грн, бутылка молока (900 мл) — 57 грн, килограмм твердого сыра — 559,19 грн. Сметану весом 350 г можно приобрести за 57,69 грн.

В мясном отделе украинских супермаркетов говядина в среднем стоит 389 грн за килограмм, куриное филе — 215-230 грн, копченая колбаса (460 г) — 182 грн. Целый охлажденный лосось стоит от 400 до 700 грн за килограмм.

Овощи в Украине демонстрируют такой уровень цен: помидоры — 171,66 грн/кг, огурцы — 201,58 грн/кг, розовый картофель — 24,98 грн/кг, капуста — 33 грн/кг, яблоки — 41,50 грн/кг. Хлеб остается доступным базовым продуктом: батон весом 450 грамм стоит 33,10 грн, а десяток яиц — 83,83 грн.

Если производить прямую конвертацию валют, продукты в Канаде выглядят значительно дороже, особенно мясо и молочные изделия. Однако экономисты отмечают, что объективное сравнение требует сопоставления цен с уровнем средних доходов.

