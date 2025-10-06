Сколько стоят каштаны: зачем их собирают и кто может на них заработать

Сколько стоят каштаны

С наступлением осени в Украине активизируется сбор лошадиных каштанов — сырья, важного для нескольких важных отраслей промышленности. В то время как население в большинстве своем сдает плоды по символической цене, на рынке готовая продукция стоит в сотни раз дороже.

Цена каштанов в 2025 году

Большинство пунктов приема скупают каштаны по цене от 4 до 6 гривен за 1 кг. Пенсионеры и жители городов, находящие каштаны под деревьями, сдают их буквально за копейки. В то же время, на рынке лошадиные каштаны продают по 150–300 гривен за килограмм, что образует разницу в цене более чем в 200-400 раз. Такая существенная маржа объясняется дальнейшей обработкой сырья и большим спросом на нее в фармацевтической, косметической промышленности и других отраслях.

Кто может заработать на каштанах

Самая распространенная категория сборщиков — пенсионеры и рядовые граждане, которые могут собирать плоды прямо из-под деревьев в парках и на улицах городов. Сдав каштаны в пункты приема, они получают небольшой дополнительный доход за сезон несколько сотен гривен.

Пункты приема сырья, скупающие каштаны по низким ценам и реализуемые предприятиям, получают выгоду от значительной разницы в цене.

Заготовители и компании закупают сырье для экспорта либо локальной переработки. Украинские предприятия поставляют экстракты в США, Китай, страны Европы, особенно ценя дикорастущий продукт как экологически чистый. Именно они получают основную прибыль, превращая сырье в готовую продукцию с гораздо более высокой стоимостью.

Зачем собирают каштаны: использование в разных отраслях

Каштаны обладают широким спектром лечебных свойств. Экстракты из лошадиных каштанов используют для изготовления лекарства, в частности для лечения варикоза, укрепления сосудов и улучшения кровообращения. Самые известные препараты на рынке, содержащие каштановый экстракт — «Эскузан» и «Веноплант». В Украине также есть предприятия, занимающиеся переработкой каштанов для украинских и зарубежных фармкомпаний. Медицинские формы включают таблетки, капсулы, мази, свечи и инъекции. Коричневая кожура каштанов богата витамином K, полезен для здоровья сосудов.

Каштаны широко применяют для изготовления косметических средств — кремов, гелей, масок для лица и тоников. Экстракт каштанов омолаживает кожу, улучшает цвет лица, помогает бороться с целлюлитом и укрепляет волосы, уменьшая их выпадение.

После переработки каштанов остаются отходы, которые используются для производства органических удобрений и биотоплива. Это дополнительно повышает эффективность использования сырья, минимизирует отходы и отвечает современным экологическим трендам.

Каштаны имеют питательную ценность как корм для скота и птицы. Они содержат высокое количество протеина и минералов. С помощью измельчения и вымачивания каштаны включают в рацион животных, что позволяет экономить на традиционных кормах и улучшать привес животных.

Итак, каштаны — это больше, чем просто плоды, лежащие под деревьями. Они — сырье для изготовления фармацевтических препаратов, косметических средств, кормов для животных и биотоплива. Несмотря на низкую цену для населения, на этом рынке можно заработать, если заниматься заготовкой и переработкой каштанов на промышленном уровне. В то же время, для обычных граждан это удобный способ получить дополнительные средства.