Сколько стоят яйца сейчас и будет ли скачок цен осенью

Яйца / © Associated Press

Рост цен на яйца будет продолжаться, но будет происходить постепенно. Это обусловлено, с одной стороны, достаточным предложением на рынке, а с другой — низкой покупательной способностью населения.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко для УНИАН.

«На сегодняшний день оптово-отпускные цены фабрик находятся в пределах 43-45 гривен за десяток. Это делает яйца наиболее доступным животным белком для потребителей даже с наценками торговых сетей», — подчеркнул Карпенко.

В целом с середины августа отпускные цены уже выросли примерно на 20%.

Что толкает цены вверх

Сергей Карпенко объяснил, что прогнозировать ценообразование на рынке яиц непросто, ведь стоимость постоянно меняется. Однако существует два ключевых фактора, которые будут влиять на дальнейшую динамику:

Рост себестоимости производства: Достаточно сложно спрогнозировать, как будут меняться статьи затрат, поскольку наблюдается постоянный рост стоимости составляющих.

Сезонный фактор: Цены на яйца обладают ярко выраженной сезонностью. С понижением температуры в осенне-зимний период уменьшается производство в домохозяйствах (а это около 50% рынка), что увеличивает спрос на промышленные яйца и приводит к росту цен производителей.

Несмотря на сезонный рост, эксперт отметил, что значительным фактором, сдерживающим резкие ценовые скачки, остается экспорт. По его словам, рынки продукции птицеводства в Украине профицитны, и производство значительно превышает внутреннее потребление.

«Даже сейчас рынок яиц сбалансирован только благодаря экспорту, объем которого составляет около 40% от внутреннего производства. Любое сокращение экспортных поставок давит на рынок и приводит к снижению отпускных цен», — пояснил директор СПУ.

Украинское производство яиц полностью возобновилось после сокращения в начале полномасштабной войны, и сократившееся с уменьшением населения внутреннее потребление было компенсировано повышенным спросом внешних рынков, прежде всего стран ЕС.

Сколько сегодня стоит десяток в магазинах

На сегодняшний день, цены на яйца в супермаркетах Украины уже отражают тенденцию роста. По данным мониторинга, стоимость десятка яиц выглядит следующим образом:

Varus: Десяток нефасованных яиц С0 (высшей категории) — 55,9 гривны.

Сельпо: Десяток яиц категории С1/С0 — 49,9 гривны.

Novus: Десяток яиц С1 весом 60 г — 46,9 гривны.

Специалисты отмечают, что конечная стоимость потребителя будет зависеть от дальнейшего влияния факторов роста себестоимости и рыночной динамики.

Напомним, до конца года украинцев ожидает сильное подорожание основного продукта. Эксперты спрогнозировали новый скачок цен на хлебобулочные изделия.