Сколько Украина теряет каждый день из-за блокады портов: экономист назвал сумму

Танкер (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Блокада портов ежедневно лишает Украину до $70 млн. экспортной выручки, но помощь партнеров смягчает удар. Блокирование украинских портов является критическим для экспорта, однако сейчас его влияние на курс гривны частично сдерживает международная финансовая помощь.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE.

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По его словам, при довоенной модели экономики прекращение работы одесских портов могло бы вызвать масштабный экономический кризис. В настоящее время Украина получает значительную часть валютных поступлений в виде кредитов, грантов и гарантий от международных партнеров.

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«Если бы мы сейчас находились в формате экономики, которая была накануне войны, то блокировка одесских портов была бы равнозначна экономическому кризису. Но сейчас значительная часть валютного потока поступает в виде внешних кредитов», – объяснил Кущ.

Помощь партнеров превышает экспортную выручку

Экономист отметил, что Украина получает от экспорта около 30-40 млрд долларов. В то же время, только для покрытия бюджетного дефицита партнеры предоставляют около 40 млрд долларов.

Отдельно поступает военная, техническая и технологическая помощь.

"Денег, которые мы получаем от западных партнеров, больше, чем мы получаем от экспорта", - подчеркнул аналитик.

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Именно поэтому сокращение экспортной выручки не имеет такого разрушительного влияния на валютный рынок, которое могло бы повлечь за собой полномасштабную войну.

Украина теряет до $70 млн ежедневно

По оценке Куща через одесские порты проходит около 60% экспортного потенциала Украины.

«Блокировка одесских портов — это потеря экспортной выручки в размере 60–70 миллионов долларов в день. Двадцать дней – это уже почти полтора миллиарда долларов», – сказал он.

Отсутствие этих поступлений сокращает предложение валюты на рынке. Поэтому Национальному банку приходится активнее использовать международные резервы для поддержания курса гривны.

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В то же время, экономист подчеркнул, что давление на национальную валюту является лишь производным следствием блокады.

«Вопрос гривни важен, но это вопрос производного кризиса. Первичный кризис – это кризис наших производителей», – отметил Кущ.

По его словам, первыми негативные последствия ощутят аграрные и горно-металлургические предприятия, в значительной степени зависящие от морского экспорта.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска существенно усилили удары по гражданским торговым судам под украинскими и иностранными флагами вблизи Одесских портов, перейдя на использование тяжелого противокорабельного вооружения.

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