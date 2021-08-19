Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Сколько украинцев хотят работать за границей: результаты соцопроса

Сколько украинцев хотят работать за границей: результаты соцопроса

ТСН.ua

Из тех, кто хочет работать за границей, только каждый десятый мечтает о переезде туда навсегда.

65% украинский хотят работать в Украине, а не ехать на заработки за границу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

32% опрошенных хотели бы получить работу за рубежом. Больше всего желающих выехать среди молодежи — это 54%. Меньше среди 61+ (только 18%). На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).

Основными причинами, почему хотят работать за границей, украинцы назвали:

  • высокую зарплату (71%),
  • лучшие условия жизни (57%),
  • лучшие условия труда (20%)
  • возможность самореализации (20%)

"Для поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп", — отметили социологи.

Из тех, кто хочет работать за границей, только каждый десятый мечтает о переезде туда навсегда.

Напомним, что чуть более 10% украинский сходятся Путина о "один народ с россиянами".

Новости Украины: как государство планирует возвращать заробитчан домой

Новости Украины: как государство планирует возвращать заробитчан домой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация