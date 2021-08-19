Сколько украинцев хотят работать за границей: результаты соцопроса

Из тех, кто хочет работать за границей, только каждый десятый мечтает о переезде туда навсегда.
65% украинский хотят работать в Украине, а не ехать на заработки за границу.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".
32% опрошенных хотели бы получить работу за рубежом. Больше всего желающих выехать среди молодежи — это 54%. Меньше среди 61+ (только 18%). На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).
Основными причинами, почему хотят работать за границей, украинцы назвали:
- высокую зарплату (71%),
- лучшие условия жизни (57%),
- лучшие условия труда (20%)
- возможность самореализации (20%)
"Для поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп", — отметили социологи.
Из тех, кто хочет работать за границей, только каждый десятый мечтает о переезде туда навсегда.
Напомним, что чуть более 10% украинский сходятся Путина о "один народ с россиянами".