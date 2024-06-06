Сколько украинцев могут делать сбережения во время войны: шокирующая статистика

После начала войны значительная часть украинцев не только потеряла возможность откладывать деньги, но и вынуждена тратить накопленное в мирное время.

Более половины украинцев не имеют возможности откладывать деньги "на черный день". А почти каждый пятый – вынужден тратить свои сбережения.

Об этом идет речь в опросе Rakuten Viber Украина.

Анонимный опрос, в котором приняли участие почти 33 тысячи украинцев, показал шокирующие результаты: 54% украинцев не могут делать сбережения. Из них 16% потеряли такую возможность, 20% жили "от зарплаты до зарплаты" и до войны, а финансовое состояние 18% настолько ухудшилось, что им приходится тратить сделанніе ранее сбережения.

Среди респондентов, кому удается делать накопления, только 12% откладывают деньги с каждой зарплаты, еще 31% украинцев делают это не системно.

Большинство украинцев не имеют возможности делать сбережения / Фото: скриншот с видео

У украинцев также спросили, где они хранят свои сбережения. Большинство респондентов сообщили, что предпочитают хранить наличные дома.

В целом картина способов сбережения оказалась следующей:

наличные дома – 53%;

счет в банке – 10%;

депозит под процент в банке – 5%;

криптовалюта – 2%;

облигации или другие ценные бумаги – 1%;

ценные металлы – 1%;

недвижимость – 1%;

всего понемногу – 13%;

другое – 12%.

Напомним, эксперт посоветовал хранить сбережения в той валюте, в которой вы рассчитываетесь и платите коммунальные услуги. По мнению Андрея Длигача, опасаться резкого колебания валютного курса украинцам точно не стоит.

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