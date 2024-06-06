Сколько украинцев могут делать сбережения во время войны: шокирующая статистика

После начала войны значительная часть украинцев не только потеряла возможность откладывать деньги, но и вынуждена тратить накопленное в мирное время.
Более половины украинцев не имеют возможности откладывать деньги "на черный день". А почти каждый пятый – вынужден тратить свои сбережения.
Об этом идет речь в опросе Rakuten Viber Украина.
Анонимный опрос, в котором приняли участие почти 33 тысячи украинцев, показал шокирующие результаты: 54% украинцев не могут делать сбережения. Из них 16% потеряли такую возможность, 20% жили "от зарплаты до зарплаты" и до войны, а финансовое состояние 18% настолько ухудшилось, что им приходится тратить сделанніе ранее сбережения.
Среди респондентов, кому удается делать накопления, только 12% откладывают деньги с каждой зарплаты, еще 31% украинцев делают это не системно.
У украинцев также спросили, где они хранят свои сбережения. Большинство респондентов сообщили, что предпочитают хранить наличные дома.
В целом картина способов сбережения оказалась следующей:
- наличные дома – 53%;
- счет в банке – 10%;
- депозит под процент в банке – 5%;
- криптовалюта – 2%;
- облигации или другие ценные бумаги – 1%;
- ценные металлы – 1%;
- недвижимость – 1%;
- всего понемногу – 13%;
- другое – 12%.
Напомним, эксперт посоветовал хранить сбережения в той валюте, в которой вы рассчитываетесь и платите коммунальные услуги. По мнению Андрея Длигача, опасаться резкого колебания валютного курса украинцам точно не стоит.
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