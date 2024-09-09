Сколько украинцев открыли карточку "Национального кэшбэка": министр Федоров рассказал детали

Программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.

За первую неделю работы программы "Национальный кэшбэк" украинцы открыли более 800 тысяч карточек.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Более 400 тысяч пользователей присоединились к бета-тесту в Дії, а 11 банков стали партнерами. Также присоединились 713 украинских производителей, которые зарегистрировали более 130 тысяч товаров", – рассказал он.

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Министр отметил, что количество участников постоянно растет.

"Присоединяйтесь к бета-тестированию также, заходите в Дію, сервис — Национальный кэшбек, выбирайте банк и открывайте карту для выплат. Так вы поддержите украинских производителей и получите до 3 000 грн ежемесячно", — пояснил он.

У большинства участников, по словам Федорова, уже отображается кэшбэк за 2-3 сентября в Дії, скоро подтянется информация и в другие дни.

"Будьте первыми, кто воспользуется услугой. С Дією все, как всегда — удобно, быстро и понятно для каждого", — призвал министр цифровой трансформации.

Напомним, в Украине ввели возврат средств за покупку отечественных товаров.

«Национальный кэшбэк": вам возвращают деньги за товары! Как это работает - рассказываем здесь!

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