Сколько украинцев открыли карточку "Национального кэшбэка": министр Федоров рассказал детали

Программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.
За первую неделю работы программы "Национальный кэшбэк" украинцы открыли более 800 тысяч карточек.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Более 400 тысяч пользователей присоединились к бета-тесту в Дії, а 11 банков стали партнерами. Также присоединились 713 украинских производителей, которые зарегистрировали более 130 тысяч товаров", – рассказал он.
Министр отметил, что количество участников постоянно растет.
"Присоединяйтесь к бета-тестированию также, заходите в Дію, сервис — Национальный кэшбек, выбирайте банк и открывайте карту для выплат. Так вы поддержите украинских производителей и получите до 3 000 грн ежемесячно", — пояснил он.
У большинства участников, по словам Федорова, уже отображается кэшбэк за 2-3 сентября в Дії, скоро подтянется информация и в другие дни.
"Будьте первыми, кто воспользуется услугой. С Дією все, как всегда — удобно, быстро и понятно для каждого", — призвал министр цифровой трансформации.
Напомним, в Украине ввели возврат средств за покупку отечественных товаров.
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