Сколько украинцев получают пенсию более 10 тысяч гривен: ПФУ назвал цифру

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

По состоянию на 1 января 2025 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1261712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего количества пенсионеров (10 343 630 человек).

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен – 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия – 2 759,86 гривни,

от 3001 до 4000 гривен – 17,9%, 1 817 897 человек, средняя пенсия – 3 544,23 гривни,

от 4001 до 5000 гривен – 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия – 4 414,06 гривни,

от 5001 до 10000 гривен – 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия – 6 844,95 гривни,

свыше 10 000 гривен – 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия – 15 379,97 гривни.

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Отметим, средний размер пенсии на 1 января 2025 составил 5 789,05 гривни. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривни или на 7,5%.

Количество пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630 человек.

Напомним, в Украине в 2025 году будут ограничены самые большие специальные пенсии. Это нововведение будет касаться более 17 тысяч пенсионеров. Оно будет действовать на период военного положения 2025 года.

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