Сколько Украине будет стоить день войны в 2026 году: Пидласа ответила

Деньги на оборону Украины / © ТСН

Реклама

Украине нужно не менее 120 миллиардов долларов на нужды обороны в 2026 году. Эти средства нужны для зарплат военнослужащих, боеприпасов, оружия. Кроме того, Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, пишет 24 Канал.

Следует понимать, что 120 млрд долларов — сумма, включающая деньги государственного бюджета Украины (60 миллиардов) и военные поставки оружия и боеприпасов через «Рамштайн», PURL, SAFE, Датскую модель и другие (60 миллиардов долларов).

Реклама

«Украина тратит 31% своего ВВП на оборону — это самый высокий показатель в мире. „И вопреки всем ожиданиям Украина покрывает эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями“, — уточнила Роксолана Пидласа.

Также следует учитывать, что Россия украла у Украины 11 лет роста, потому что сначала мы восстановили довоенный уровень ВВП в 2021-м, а затем — в 2024-м, после ужасных последствий полномасштабного вторжения.

«Я говорю вам все это, чтобы донести одну простую вещь: Украина сильная и устойчивая, но ей нужна помощь», — пояснила эксперт.

Что касается противника, то в прошлом году Россия потратила 150 миллиардов долларов на войну с Украиной. Конечно, признает Пидласа, Украина не сможет сравниться с этой цифрой. Но, по меньшей мере, 120 миллиардов долларов на оборону Украины в следующем году нужно обеспечить.

Реклама

Ранее в Генштабе сообщили, что сутки полномасштабной войны с Россией стоят нашей стране 172 млн долларов (примерно 7,1 млрд гривен).

Там подчеркивают, что исключительно собственными силами Украине не удастся выдержать такую финансовую нагрузку. Нам необходима помощь партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий. Это поможет украинским бойцам получить преимущество на фронте.

«Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы… Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, какова страна-оккупант РФ — это очень дорого», — подчеркнул глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.