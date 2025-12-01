Сколько украинцев получили "тысячу Зеленского" и на что тратят

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках Зимней поддержки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По словам премьера, это, в частности, следующие заявки:

🔹11,4 млн оформили через Действие, из них 2,9 млн заявок на детей;

🔹 Более 700 тысяч — самостоятельно через Укрпочту;

🔹Еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

Подать заявку успеваете к Рождеству 24 декабря.

Сегодня, 1 декабря, начнется вторая волна выплат тысячи зимней поддержки — для подавшихся на второй день приема заявок.

«Уже получили средства 3,5 млн. человек. Мы фиксируем, что люди уже потратили 473 млн. гривен. Больше перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы обороны», — написала она.

Свириденко отметила, что те, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства от Дня Николая, 6 декабря.

Подробнее обо всех программах в рамках Зимней поддержки для граждан и бизнеса — на платформе zyma.gov.ua.

Напомним, с 21 ноября началась «Зимняя поддержка» 6500 грн. Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, 15 ноября стартовала программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем официально проживающим украинцам в стране. Деньги могут получить даже дети. Помощь на них могут оформить родители.