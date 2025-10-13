- Дата публикации
Сколько украинцев считают себя бедными, а сколько — богатыми: опрос
Большинство украинцев относит себя к среднему классу, однако около четверти опрошенных назвали свои семьи бедными.
Около четверти опрошенных украинцев назвали свои семьи бедными. А тех, кто считает себя состоятельными или богатыми, — единицы.
Об этом говорится в результатах мониторинга «Украинское общество — волна 2025» Института социологии Национальной академии наук Украины.
По результатам опроса:
большинство граждан Украины (72,4%) оценили благосостояние своей семьи как среднее;
еще 21,9% назвали себя бедными;
а 3,5% считают себя нищими;
только 2,1% опрошенных считают себя состоятельными,
только 0,2% — богатыми.
На чем украинцы не экономят?
Большинство респондентов отметили, что не вынуждены экономить или занимать деньги, когда речь идет о базовых потребностях:
продукты питания — 67,3%,
коммунальные платежи — 59,7%,
бюджетные электроприборы — 59,6%.
В то же время только 25,5% могут позволить себе покупку новой крупной бытовой техники без финансовых трудностей.
Опрос проводился в период с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Выборка составила 1835 респондентов, а статистическая погрешность не превышает 2,4% при доверительной вероятности 95%.
К слову, финансовый консультант Иван Осипенко оценил комфортный месячный доход для украинских семей. Супругам без детей нужно ориентироваться на 70-80 тыс. грн, а семье с одним ребенком — на 90-110 тыс. грн. Эксперт подчеркнул, что жизнь в крупных городах (Киев, Львов, Одесса) стоит на 30% дороже.