Пустой кошелек / © Pexels

Реклама

Около четверти опрошенных украинцев назвали свои семьи бедными. А тех, кто считает себя состоятельными или богатыми, — единицы.

Об этом говорится в результатах мониторинга «Украинское общество — волна 2025» Института социологии Национальной академии наук Украины.

По результатам опроса:

Реклама

большинство граждан Украины (72,4%) оценили благосостояние своей семьи как среднее;

еще 21,9% назвали себя бедными;

а 3,5% считают себя нищими;

только 2,1% опрошенных считают себя состоятельными,

только 0,2% — богатыми.

На чем украинцы не экономят?

Большинство респондентов отметили, что не вынуждены экономить или занимать деньги, когда речь идет о базовых потребностях:

продукты питания — 67,3%,

коммунальные платежи — 59,7%,

бюджетные электроприборы — 59,6%.

В то же время только 25,5% могут позволить себе покупку новой крупной бытовой техники без финансовых трудностей.

Опрос проводился в период с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Выборка составила 1835 респондентов, а статистическая погрешность не превышает 2,4% при доверительной вероятности 95%.

К слову, финансовый консультант Иван Осипенко оценил комфортный месячный доход для украинских семей. Супругам без детей нужно ориентироваться на 70-80 тыс. грн, а семье с одним ребенком — на 90-110 тыс. грн. Эксперт подчеркнул, что жизнь в крупных городах (Киев, Львов, Одесса) стоит на 30% дороже.