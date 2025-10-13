ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

Сколько украинцев считают себя бедными, а сколько — богатыми: опрос

Большинство украинцев относит себя к среднему классу, однако около четверти опрошенных назвали свои семьи бедными.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пустой кошелек

Пустой кошелек / © Pexels

Около четверти опрошенных украинцев назвали свои семьи бедными. А тех, кто считает себя состоятельными или богатыми, — единицы.

Об этом говорится в результатах мониторинга «Украинское общество — волна 2025» Института социологии Национальной академии наук Украины.

По результатам опроса:

  • большинство граждан Украины (72,4%) оценили благосостояние своей семьи как среднее;

  • еще 21,9% назвали себя бедными;

  • а 3,5% считают себя нищими;

  • только 2,1% опрошенных считают себя состоятельными,

  • только 0,2% — богатыми.

На чем украинцы не экономят?

Большинство респондентов отметили, что не вынуждены экономить или занимать деньги, когда речь идет о базовых потребностях:

  • продукты питания — 67,3%,

  • коммунальные платежи — 59,7%,

  • бюджетные электроприборы — 59,6%.

В то же время только 25,5% могут позволить себе покупку новой крупной бытовой техники без финансовых трудностей.

Опрос проводился в период с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Выборка составила 1835 респондентов, а статистическая погрешность не превышает 2,4% при доверительной вероятности 95%.

К слову, финансовый консультант Иван Осипенко оценил комфортный месячный доход для украинских семей. Супругам без детей нужно ориентироваться на 70-80 тыс. грн, а семье с одним ребенком — на 90-110 тыс. грн. Эксперт подчеркнул, что жизнь в крупных городах (Киев, Львов, Одесса) стоит на 30% дороже.

Дата публикации
Количество просмотров
244
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie