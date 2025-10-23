Сколько украинцев в возрасте 18-22 лет покинут страну и что это будет означать для экономики — прогноз НБУ

Выезд молодежи 18-22 лет не станет критическим ударом для экономики — Нацбанк

Национальный банк Украины не рассматривает возможный выезд части мужчин в возрасте 18-22 лет как критический фактор риска национальной экономики.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге.

По его словам, НБУ сохраняет июльский прогноз миграционных тенденций и ожидает, что общий рост числа украинцев за рубежом составит около 200 тысяч человек.

Николайчук пояснил, что демографическая группа 18-22 лет, хотя и имеет право на выезд, не создаст существенного дисбаланса на рынке труда:

«В Украине около 840 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет, из которых трудоустроены примерно 300 тысяч. Это составляет всего около 2% от всей рабочей силы. Конечно, часть из них может уехать, и у нас есть информация об этом… но этот фактор не приведет к существенному изменению существующей рабочей силы», — отметил он.

Таким образом, НБУ подчеркивает, что, несмотря на возможные локальные проблемы в отдельных секторах, в кумулятивных показателях занятости влияние миграции этой категории будет ограничено.

Напомним, количество украинцев в возрасте 18-22 лет, которые ищут убежища, в частности, в Германии, в начале октября возросло более чем в 10 раз по сравнению с ситуацией до 26 августа, сообщило Министерство внутренних дел в Берлине.