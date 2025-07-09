Уровень бедности / © pixabay.com

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В Украине за чертой бедности живет почти 9 миллионов человек, признали в правительстве. Программа помощи малообеспеченным «не имеет того масштаба, который с учетом уровня бедности должны были бы обеспечить».

Об этом заявила заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в интервью Радио Свобода.

По новым подсчетам, осуществленным на основе измененной методики Всемирного банка, в Украине сейчас около 8,8 млн человек живут за чертой бедности.

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«Этот вопрос очень сложный, он многослойный, но, очевидно, что уровень бедности в нашей стране является таким, с которым трудно мириться. И, очевидно, существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться», — отметила представительница правительства.

Марчак признала, что государственная программа поддержки малообеспеченных охватывает лишь до 190 тыс. семей и «не имеет того масштаба, который с учетом уровня бедности мы должны были бы обеспечить».

В правительстве отмечают: преодоление бедности невозможно только за счет денежных выплат. Необходима комплексная политика, которая включает трудоустройство, переобучение и, по возможности, — переезд в регионы с лучшими условиями для работы.

«Мы должны обеспечить, что у нас выплата предоставляется вместе с услугой. Мы должны сказать, что деньги — вместе с набором действий, которые государство и сам человек должны сделать, чтобы дальше не возвращаться в это состояние бедности. И мы говорим о том, что это может быть работа по возвращению человека на рынок труда. Программы переобучения, трудоустройства, возможно, переезд в другую общину, потому что там лучший работодатель, где ты можешь лучше реализовать свои навыки», — добавила Марчак.

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Вместе с тем заместитель министра признала, что для пенсионеров такие инструменты не действуют. Отдельно она обратила внимание на проблему заниженного прожиточного минимума, который, по ее словам, должен быть по крайней мере вдвое выше нынешнего законодательно установленного.

В Организации экономического сотрудничества и развития отмечают: высокий уровень безработицы и бедности в Украине связан с войной, дефицитом ресурсов и внутренним перемещением. В перспективе ОЭСР видит ключевую роль частного сектора в восстановлении страны.

Напомним, в 2025 году номинальные зарплаты в Украине выросли более чем на 20%, что связано с острым дефицитом кадров. Однако реальная покупательная способность граждан начала снижаться из-за ускорения инфляции. По данным НБУ, во втором квартале темпы роста реальных доходов замедлились, а пенсионеры и вовсе потеряли часть своих доходов.