Сколько украинцы будут платить за свет: в правительстве сделали заявление

Стоимость киловатт останется неизменной / © pixabay.com

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Цены на электроэнергию для населения будут оставаться неизменными до следующего года.

Об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Верховной Рады.

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По его словам, для бизнеса стоимость электроэнергии остается рыночной.

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«Для людей цена зафиксирована. До следующего года цены на электроэнергию будут оставаться неизменными», — отметил он.

Шмыгаль также сообщил, что на реализацию планов устойчивости из госбюджета в целом было направлено более 60 млрд грн. Еще €507 млн. Украина привлекла от международных партнеров через Фонд поддержки энергетики.

Коммуналка в Украине — последние новости

До конца 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется без изменений. В то же время, уже в 2027 году правительство может вернуться к вопросу его пересмотра из-за финансовой нагрузки на государственные энергокомпании и требования международных партнеров.

О возможных переменах рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

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По его словам, нынешний тариф для населения фактически поддерживается за счет двух государственных компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго».

Именно они несут значительную часть финансовой нагрузки, которая возникает из-за того, что население платит за электроэнергию меньше ее экономически обоснованной стоимости.

Относительно других коммунальных услуг ситуация пока более стабильная. Тарифы на теплоснабжение, природный газ и горячую воду защищены мораторием на повышение, действующим во время военного положения.

Поэтому резкого пересмотра этих тарифов до завершения моратория не ожидается.

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В противном случае работают тарифы на холодную воду и водоотвод.

Их могут изменять органы местного самоуправления, поэтому решение о подорожании в отдельных городах могут принимать городские советы. Итак, главный риск для бытовых потребителей в 2027 году касается именно электроэнергии, но окончательного решения о новой цене пока нет.

В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из — за долгов за коммунальные услуги. Больше должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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