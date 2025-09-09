- Дата публикации
Сколько украинцы сталкивались с коррупцией за прошлый год — данные соцопроса
Коррупция глазами украинцев: 87% считают ее массовым явлением, а 30% сталкивались лично только через год.
Почти каждый третий украинец в прошлом году сталкивался с коррупционными проявлениями.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, сообщает TI Ukraine.
Отмечается, что в прошлом году лично 30% граждан сталкивались с коррупционными проявлениями в течение прошлого года. Только 23% из них согласились на предложенную коррупционную схему, в то время как 68% отказались.
87% опрошенных украинцев считают коррупцию массовым явлением. Такое мнение разделяют все опрошенные возрастные группы. Люди старше 65 лет оценивают ее уровень наиболее критично — 90% опрошенных. Молодежь же до 24 лет выражает несколько более сдержанные оценки — 81% респондентов.
Две трети (67%) респондентов считают, что медиа существенно умаляют масштабы коррупции в Украине. 20% опрошенных согласны с тем, что СМИ правдиво отражают ситуацию, и только 7% говорят о преувеличении освещения коррупции в украинской прессе.
Ранее волонтер Сергей Стерненко пожаловался, что нехватка дронов свидетельствует «либо об огромной коррупции, либо о беспросветной тупости».