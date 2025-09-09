Сколько украинцы сталкивались с коррупцией за прошлый год — данные соцопроса

Почти каждый третий украинец сталкивался со взяточничеством

Почти каждый третий украинец в прошлом году сталкивался с коррупционными проявлениями.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, сообщает TI Ukraine.

Отмечается, что в прошлом году лично 30% граждан сталкивались с коррупционными проявлениями в течение прошлого года. Только 23% из них согласились на предложенную коррупционную схему, в то время как 68% отказались.

87% опрошенных украинцев считают коррупцию массовым явлением. Такое мнение разделяют все опрошенные возрастные группы. Люди старше 65 лет оценивают ее уровень наиболее критично — 90% опрошенных. Молодежь же до 24 лет выражает несколько более сдержанные оценки — 81% респондентов.

Две трети (67%) респондентов считают, что медиа существенно умаляют масштабы коррупции в Украине. 20% опрошенных согласны с тем, что СМИ правдиво отражают ситуацию, и только 7% говорят о преувеличении освещения коррупции в украинской прессе.

